Los depósitos bancarios recobran atractivo y se convierten en reclamo para atraer clientes

Madrid, 9 may (EFE).- El atractivo de los depósitos bancarios ha resurgido tanto para los ahorradores, que pueden encontrar remuneraciones que en algunos casos superan el 3 %, como para las entidades, que han hallado en ellos un reclamo para atraer a los clientes.

Desde que arrancó la guerra de Irán, a finales de febrero, el mercado de depósitos y cuentas en España ha dado un giro importante, según explica a EFE el portavoz y responsable de Contenido de Finanzas Personales en el comparador Kelisto, Pedro Ruiz.

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Según los cálculos de esta web, que monitoriza cerca de 300 depósitos en el mercado, el interés medio ha pasado del 1,9 % en febrero a superar actualmente el 2,04 % y cerca de 190 depósitos ofrecen un interés igual o superior al 2 %, el tipo de interés vigente del Banco Central Europeo (BCE).

El incremento de la remuneración de los depósitos se ha acelerado notablemente en abril, al subirla con más fuerza algunas entidades, explica Ruiz.

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Además, los depósitos han vuelto a despertar el interés de los ahorradores tras algún tiempo en que había caído, ya que, cuando el BCE rebajó los tipos, las ofertas de los bancos empeoraron y restó atractivo a este tipo de productos.

La mejora de la rentabilidad, unida a los vaivenes en los mercados financieros por la guerra de Irán, ha traído de regreso a los ahorradores a los depósitos.

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Los bancos no son ajenos a estas dinámicas y están volviendo a promocionar y dar mayor visibilidad a los depósitos, lo que se refleja no solo en la mejora de la rentabilidad sino en su utilización para atraer clientes, explica Ruiz.

La especialista en finanzas personales del comparador de productos bancarios Helpmycash, Andrea Morales, apunta que en la subida de la remuneración de los depósitos han tenido que ver bastante los neobancos.

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Recuerda que, cuando el BCE subió los tipos en 2023, los bancos tradicionales empezaron a ofrecer más rentabilidad por los depósitos, pero bastante por debajo del BCE, en tanto que las nuevas entidades, como Trade Republic, Revolut y otras, comenzaron a darla al menos al interés oficial del BCE.

En su opinión, los bancos tradicionales se han apuntado a la carrera por los depósitos no porque necesiten liquidez, sino por competir con los nuevos bancos, que están captando cada vez más clientes.

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También ha señalado que la subida de la inflación por los conflictos bélicos ha impulsado de forma más importante el incremento de la rentabilidad que ofrecen los grandes bancos por los depósitos.

Según Morales, la remuneración de los depósitos se mantiene en el 2,5 % la mayoría y, aunque hay algunos al 3 %, están vinculados a condiciones, como la contratación de seguros o de un fondo de inversión, o bien se dan durante un tiempo determinado a nuevos clientes.

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En su opinión, la tendencia a aumentar la rentabilidad ofrecida por los depósitos seguirá y su subida será "interesante".

Los bancos también intentan captar el ahorro de los clientes con otras ofertas, como cuentas remuneradas con regalos.

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Este producto, además de ser usado por las entidades para financiar su actividad del día a día frente a los depósitos, que son más a largo plazo, está muy ligado al precio actual del dinero.

En este sentido, el portavoz de Kelisto señala que el mercado de depósitos es mucho más amplio y atractivo que el de las cuentas remuneradas, donde las mejores apenas alcanzan el 2 % de rentabilidad anual, y, según la portavoz de Helpmycash, en ese tipo de cuentas se están dando en la actualidad más regalos por domiciliar una nómina que remuneración. EFE

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