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Jaén Merece Más quiere ser decisivo el 17M tras quedarse a 2.800 votos de un diputado

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Ginés Donaire

Jaén, 9 may (EFE).- La formación política provincialista Jaén Merece Más (JM+), que hace cuatro años se quedó a 2.800 votos de entrar en el Parlamento de Andalucía, confía ahora en lograr un escaño que les permita ser decisivos en el próximo gobierno andaluz, y para eso centran su campaña electoral en el agravio territorial que sufre la provincia jiennense.

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“Frente a la desidia, a la desilusión, a ese viaje a ninguna parte o al día de la marmota al que nos tienen condenados, yo lo que propongo es que nos levantemos y que alcemos la voz, que digamos que ya basta”, manifiesta a EFE Luis García Millán, un ingeniero de Telecomunicaciones de 33 años que encabeza la candidatura de la JM+.

Esta formación política nació como movimiento asociativo dentro de la llamada Revuelta de la España Vaciada. Varios miembros de ese movimiento han logrado ya entrar en parlamentos regionales como Soria Ya, Por Ávila o Teruel Existe, pero JM+ se quedó en 2002 a las puertas de entrar en la Cámara andaluza, con el 2,25% de los votos, por debajo del 3% exigible.

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Luis García, que ejerce como portavoz en el Ayuntamiento de Jaén, donde su partido es socio de gobierno del PSOE, ha recurrido a la imaginación para intentar burlar el olvido que, según denuncian, hacen las instituciones públicas y las encuestas de opinión de su formación política.

Para ello, sus dos compañeros durante la campaña electoral son dos carteles a tamaño real de Juanma Moreno y de María Jesús Montero, a los que pasea por los lugares donde deberían estar funcionando proyectos para Jaén que se han eternizado.

“Estamos aburridos de tranvías, estamos aburridos de ciudades sanitarias, Ciudad de la Justicia, de trenes a ninguna parte, de autovías que nunca llegan; hay que volver a recuperar esa ilusión y que la gente recupere las ganas de pelear porque los agravios siguen”, subraya García Millán en el exterior de la Estación de Renfe de Jaén, quizás el principal símbolo del desencanto ciudadano por la sensación de agravio.

Jaén Merece Más tiene ya un notable peso municipal en la provincia, con una alcaldía (Santiago-Pontones) y varios cogobiernos locales, entre ellos el de la capital (en coalición con el PSOE), además de en Baeza y Santisteban del Puerto (con gobiernos del PP).

García no cree que ese apoyo tanto al PSOE como al PP en los gobiernos municipales le pueda pasar factura ahora, más bien todo lo contrario: “En estos años hemos llegado a acuerdos que han permitido desbloquear cosas, como los Cañones del Puente de la Sierra, la autovía A32 o los 7 millones del plan de empleo de la Junta de Andalucía”.

Ahora su objetivo es influir en la política andaluza: “Yo veo a Jaén Merece Más formando parte del próximo gobierno de la Junta de Andalucía”, asegura convencido, García Millán.

La despoblación y la falta de oportunidades para los jóvenes es otra de las preocupaciones que centra la campaña electoral de JM+. Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) la provincia de Jaén ha perdido en la última década (2014-2024) más de 40.000 habitantes, una caída de población del 6,1%, pasando de 659.033 a 618.678 habitantes. EFE

gd/av/amf

(foto) (vídeo)

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