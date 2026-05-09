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Valencia remite a Centro Nacional de Microbiología la muestra de la sospechosa de Alicante

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València, 9 may (EFE).- La Conselleria valenciana de Sanidad ha remitido al Centro Nacional de Microbiología la muestra extraída a la mujer en seguimiento por viajar en el avión del que fue evacuada una persona fallecida por hantavirus y que está ingresada desde el viernes en el Hospital San Juan de Alicante.

El registro de entrada de la muestra se ha realizado a las 3 de la madrugada y se prevé que los resultados de la PCR por hantavirus estén disponibles entre 24 y 48 horas después, ha informado la Generalitat valenciana.

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La paciente presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con tos, y está ingresada en una habitación de aislamiento con presión negativa.

La Conselleria de Sanidad remitió anoche al Centro Nacional de Microbiología la muestra tomada en el viernes a la mujer que está en seguimiento, por haber sido pasajera en el avión del que fue evacuada una persona fallecida posteriormente y tras haber viajado en el crucero MV Hondius.

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Según el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, si la PCR resulta negativa se repite a las 24 horas de confirmar el resultado de la muestra.

En caso de que la segunda PCR sea también negativa, la paciente se consideraría contacto en cuarentena y sería trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

Por el contrario, si la PCR resultara positiva, la mujer sería evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de Valencia.

La paciente, de 32 años, fue ingresada el viernes en el hospital San Juan de Alicante y se encuentra en una habitación de aislamiento con presión negativa.

Desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó ayer con la mujer tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Posteriormente, la mujer fue trasladada desde su domicilio a un hospital alicantino en una ambulancia preparada con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

Una vez en el centro hospitalario fue llevada a la habitación correspondiente manteniendo su aislamiento en una cápsula de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, garantizando así la seguridad en todo momento.

Desde el primer momento, la Conselleria de Sanidad movilizó los recursos necesarios para salvaguardar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios y continuará informando de las novedades sobre la evolución del seguimiento de la paciente. EFE

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EFE

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