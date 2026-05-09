Urtasun reivindica el efecto de la reforma laboral en el paro y dice que el PP se lo "atribuye"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado el efecto que ha tenido la reforma laboral en los datos del paro conocidos esta semana, y ha asegurado que "todo el mundo se atribuye la paternidad", en referencia al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno.

Así se ha expresado en el Consell Nacional de Catalunya en Comú este sábado junto a la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, en la que se ha referido a las palabras de Moreno sobre el paro, quien dijo: "Andalucía registra la cifra de parados más baja de 18 años, un 30% desde que nosotros tenemos la responsabilidad de gobierno".

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Urtasun ha señalado que estas declaraciones llegan tras las críticas del PP en 2021 a la reforma laboral: "Solo os recomiendo que vayáis al 2021 y repaséis las declaraciones de los dirigentes del PP".

Así, ha asegurado que Sumar --grupo del que forman parte los Comuns-- ha logrado grandes avances sociales y ha avisado que la vivienda "es en estos momentos la cuestión nuclear y central" que afecta a los españoles.

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Y ha afirmado que seguirán "luchando por conseguir una regulación estatal de los alquileres de temporada, una prohibición de las compras especulativas" y que volverán a llevar al Congreso la prórroga de los alquileres.

"Cuando creemos que hay una batalla política que vale la pena, no la dejamos ir nunca. Igual que hemos hecho con el mercado de trabajo, igual que hemos hecho con otras cosas", ha zanjado.

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AINA VIDAL

Por otra parte, se ha referido a la denuncia en el Congreso de la diputada de Sumar Aina Vidal por hostigamiento contra Bertrand Ndongo, quien la llamó "idiota", y ha expresado la solidaridad del partido con la diputada.

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Urtasun ha criticado "los ataques que está sufriendo por parte de los escuadristas que acampan libremente por el Congreso de los Diputados y que no tendrían que estar ejerciendo porque no son periodistas".

"Sabemos que no la hará callar nadie y es un orgullo tenerla defendiendo con toda valentía sus ideas", ha concluido el ministro.

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