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La primera ingresada con sospechas de hantavirus sigue con tos en un hospital de Alicante

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Alicante, 9 may (EFE).- La primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, sigue ingresada en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos.

Fuentes sanitarias han informado este sábado a EFE de que la mujer sigue en la misma habitación de aislamiento con presión negativa del área de Neumología desde que llegó procedente de su domicilio este viernes.

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Allí está a la espera de que se reciban los resultados de la PCR por hantavirus enviados al Centro Nacional de Microbiología, en Madrid, a donde llegaron la pasada madrugada.

La mujer reside en la Playa de San Juan de Alicante y se le hace el seguimiento por presentar síntomas leves tras viajar en el avión del que fue evacuada una mujer holandesa que había viajado en el crucero MV Hondius y que posteriormente fue la primera fallecida por hantavirus.

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Se prevé que los resultados de la PCR por hantavirus estén disponibles en un plazo de 24 y 48 horas a partir de las 3 horas de este sábado y, según el protocolo de Sanidad, si el resultado es negativo se repetirá la misma prueba a las 24 horas para evitar un falso negativo.

En caso de que la segunda PCR sea también negativa, la paciente se consideraría contacto en cuarentena y sería trasladada al hospital Gómez Ulla de Madrid.

Si la PCR fuera positiva, la mujer sería evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital La Fe de Valencia. EFE

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EFE

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