Temas del día de EFE España del sábado 9 de mayo de 2026 (13:30 horas)

HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid - Los pasajeros españoles del Hondius serán los primeros en desembarcar en Tenerife

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(Texto enviado a las 12:29. 157 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Prohibida la navegación a menos de una milla náutica del buque Hondius ante la evacuación

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(Texto enviado a las 12:41. 230 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

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(Texto enviado a las 12:31. 549 palabras)

- El epidemiólogo de la OMS de África también pasará cuarentena en el Gómez Ulla de Madrid

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(Texto enviado a las 13:04. 182 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La barcelonesa que tuvo contacto con una fallecida por hantavirus, aislada en el Clínic

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(Texto enviado a las 12:38. 326 palabras)

- La primera ingresada con sospechas de hantavirus sigue con tos en un hospital de Alicante

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(Texto enviado a las 13:29. 261 palabras)

- Sánchez recibe esta tarde al director de la OMS para tratar la crisis del hantavirus

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(Texto enviado a las 11:34. 187 palabras)

- La Comunidad de Madrid critica falta de información y de "reuniones serias" por hantavirus

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(Texto enviado a las 13:14. 251 palabras)

- Illa llama a la calma y la confianza en los científicos e instituciones ante el hantavirus

(Texto enviado a las 11:57. 247 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Belarra pide que la crisis del hantavirus esté fuera de la "disputa política"

(Texto enviado a las 13:15. 285 palabras)

- La enfermedades que saltan de animales a personas conviven con nosotros desde el Neolítico

(Texto enviado a las 09:00. 919 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021253322)

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Madrid - Albares dice que Israel liberará al activista Saif Abukeshek "en las próximas horas"

(Texto enviado a las 12:41. 189 palabras)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Huelva - Huelva despide a los dos guardias civiles muertos en la persecución de una narcolancha

(Texto enviado a las 13:09. 436 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Andalucía decreta un día de luto oficial por la muerte de dos guardias civiles en Huelva

(Texto enviado a las 09:30. 455 palabras)

- Jucil considera una "aberración" que la Guardia Civil no sea una profesión de riesgo

(Texto enviado a las 12:54. 217 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - La muerte de dos agentes de la Guardia Civil cuando perseguían a una narcolancha en Huelva ha impactado de lleno en la campaña electoral andaluza, en la que PP y PSOE han decidido suspender sus actos este sábado, día de luto oficial decretado por la Junta de Andalucía, y con el resto de formaciones con distintas citas por toda la región.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Correos admite 178.540 solicitudes de voto para las elecciones de Andalucía

(Texto enviado a las 11:20. 657 palabras)

SUCESOS MADRID

Madrid - Un hombre detenido por la muerte de una mujer en el distrito madrileño de Carabanchel

(Texto enviado a las 13:24. 80 palabras)

AYUSO MÉXICO

Madrid - El Ejecutivo de Ayuso insiste en que hubo "presiones claras del Gobierno de Sheinbaum"

(Texto enviado a las 12:54. 271 palabras)

JUICIO KITCHEN (Claves)

Madrid - El ecuador del juicio Kitchen: de la no implicación del CNI al chófer que se hizo policía

(Texto enviado a las 08:45. 891 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 55020126853)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Las Palmas de Gran Canaria - Salvamento rescata a 59 migrantes, entre ellos un bebé, de una patera que iba a Lanzarote

(Texto enviado a las 13:24. 331 palabras)

LEY MEMORIA

Madrid - Más de 2,4 millones de personas han pedido la nacionalidad española por la ley de Memoria

(Texto enviado a las 10:54. 743 palabras)

IRÁN GUERRA

Madrid - Aerolíneas evitan fuertes subidas de precios ante el riesgo de que afecten a la demanda

(Texto enviado a las 10:28. 899 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023461941)

BANCA DEPÓSITOS

Madrid - Los depósitos bancarios recobran atractivo y se convierten en reclamo para atraer clientes

(Texto enviado a las 09:35. 601 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023296432)

CIENCIA BIODIVERSIDAD (Entrevista)

Palma - Anna Traveset: "Si perdemos polinizadores, el chocolate o el café peligran"

(Texto enviado a las 10:12. 796 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TELEVISIÓN SERIES

Sevilla - Sevilla se vuelca con Rosalía, estrella este sábado de la 'premiere' global de 'Berlín y la dama del armiño', la precuela de 'La Casa de Papel', de Netflix, que tendrá como acto central un gran evento en el río Guadalquivir, donde la cantante interpretará una única canción, acompañada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 19:00 horas

DÍA VINO

Madrid - Un brindis simultáneo en 30 zonas festeja el papel de las denominaciones de origen de vino

(Texto enviado a las 09:26. 620 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023473105)

CÓMIC NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - La dibujante Raquel Riba vuelve con 'Lola Vendetta': Las redes dan voz al perfil machista

(Texto enviado a las 08:00. 703 palabras) (Foto)

AITANA GIRA

Roquetas de Mar (Almería) - La cantante Aitana arranca con un concierto en la localidad de Roquetas de Mar (Almería) su gira mundial 'Cuarto azul World Tour', con la que la artista catalana presenta su cuarto álbum.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 20:00 horas

LA OREJA DE VAN GOGH

Barakaldo (Bizkaia) - La Oreja de Van Gogh arranca, con Amaia Montero de nuevo como vocalista, su gira 'Tantas cosas que contar', que ha generado una gran expectación y que coincide con el 30 aniversario del grupo donostiarra.

(Texto) (Foto)

- A las 21:30 horas

MÚSICA NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - Leo Rizzi pinta de flores y utopías su segundo disco: "Este es mi ritual de maduración"

(Texto enviado a las 09:15. 713 palabras)

TIEMPO ALERTAS

Madrid - Doce comunidades autónomas están este sábado en aviso amarillo por lluvias y tormentas

(Texto enviado a las 10:55. 582 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:30h.- Montmeló (Barcelona).- PARTIDOS PSC.- El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene en la Fiesta de la Rosa del PSC del Vallès Oriental i Moianès, junto con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Plaça de la Quintana y streaming en el canal de YouTube del PSC (https://www.youtube.com/user/psctv). (Texto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

18:45h.- Sevilla.- TURISMO CRUCEROS.- El Puerto de Sevilla acoge la doble escala de los cruceros gemelos de expedición de la compañía Scenic: Elipse I y Eclipse II. El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, y la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, atenderán a los medios de comunicación. Muelle de las Delicias.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

20:00h.- Hornachos (Badajoz).- FRANCISCA CADENAS.- Acto de concesión del Escudo de Oro de la Villa de Hornachos a la Guardia Civil, UCO y la familia Meneses Cadenas, así como concentración en memoria de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos desaparecida hace 9 años, en un contexto marcado por el proceso judicial tras el hallazgo de sus restos y la detención de los presuntos responsables, bajo el lema 'Justicia para Francis'. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

14:00h.- Bilbao.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Cuatro miembros de Global Sumud Euskal Herria inician una huelga de hambre en Bilbao y Pamplona en solidaridad con dos compañeros detenidos por Israel. Ibeni 1.

17:00h.- Playa del Inglés (Gran Canaria).- ORGULLO MASPALOMAS.- La cabalgata del Orqullo de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, una de las más multitudinarias de España, celebra su 25 aniversario con un edición que rinde homenaje a la tercera edad, el colectivo más olvidado dentro de la comunidad LGTBIQ+. Avenida de Tirajana (Texto) (Foto)

17:30h.- Bilbao.- SINDICATOS EUSKERA.- Los sindicatos ELA, LAB y Steilas convocan una manifestación bajo el lema '¡Por el derecho a vivir y trabajar en euskera!' ante "la ofensiva judicial, política y sindical organizada" que denuncian contra los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes. (A las 17:00 horas declaraciones frente a la delegación del Gobierno Vasco). Sagrado Corazón (Texto) (Foto)

18:00h.- Puerto de Granadilla (Tenerife).- HANTAVIRUS CRUCERO.- La ministra de Sanidad, Mónica García, viaja a Tenerife, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaka, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para coordinar el dispositivo activado con motivo de la llegada del crucero MV Hondius al Puerto de Granadilla. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

14:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- COREA CANARIAS.- El Consulado de la República de Corea inaugura el evento Gran Fest que llevará a cabo con motivo del 60 aniversario del asentamiento de la comunidad coreana en Canarias y al que asistirán, entre otras autoridades el embajador de Corea en España, Lim Soosuk; el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias. Plaza de Canarias.

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo. Las Ventas. (Texto) (Foto)

19:00h.- Santiago de Compostela.- LITERATURA PREMIOS.- Gala de los Premios Follas Novas do Libro Galego. Teatro Principal.

19:00h.- Sevilla.- TELEVISIÓN SERIES.- Netflix celebra la premiere global de 'Berlín y la dama del armiño' con un gran evento en el río Guadalquivir que contará con la actuación de la cantante Rosalía. Restaurante Río Grande. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Roquetas de Mar (Almería).- AITANA GIRA.- Aitana arranca con un concierto en Roquetas de Mar (Almería) su gira mundial 'Cuarto azul World Tour', con la que la artista catalana presenta su cuarto álbum. Estadio Municipal Antonio Peroles. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:00h.- Melilla.- SEMANA CINE.- Clausura de la 18ª Semana de Cine de Melilla. Entrega de premios, actuación de Kiko Veneno y proyección de "Calle Málaga". Teatro Kursaal-Fernando Arrabal.

21:30h.- Barakaldo (Bizkaia).- LA OREJA DE VAN GOGH.- Inicio de la gira 'Tantas cosas que contar' de La Oreja de Van Gogh. BEC. (Texto) (Foto)

22:00h.- A Coruña.- IVÁN FERREIRO.- Concierto de Iván Ferreiro dentro de su gira 'Hoy X Ayer' que incluye 25 fechas en España y México. Coliseum. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EFE

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