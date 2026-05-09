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Guillermoprieto: El mundo vive un asalto de la mentira que va a ahogar como una avalancha

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Celia Agüero Pereda

Santillana del Mar (Cantabria), 9 may (EFE).- La periodista y cronista mexicana Alma Guillermoprieto advierte de que "el mundo vive un asalto de la mentira que va a ahogar como si fuera una avalancha", en un momento en el que, a su juicio, el periodismo narrativo resulta más necesario que nunca frente a la desinformación y la saturación de imágenes.

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"Somos asaltados constantemente por imágenes, historias falsas y 'fake news'. Pero de esta crisis va a surgir nuevamente la necesidad de espacios para la verdad, para lo comprobado y para la reflexión", asegura Guillermoprieto en una entrevista con EFE.

La escritora mexicana participa este sábado en el encuentro literario y de pensamiento celebrado en la Torre de Don Borja, en Santillana del Mar, dentro de la recuperación de las históricas jornadas 'Lecciones y Maestros'.

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Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y una de las grandes cronistas de América Latina, Guillermoprieto defiende el valor del periodismo de largo aliento como "un espacio de calma y de reflexión" en una época en la que "todo sucede rápido y todo se comenta antes incluso de entenderse".

La autora también reflexiona sobre la relación entre Europa y América Latina y asegura que el continente latinoamericano sigue siendo ampliamente desconocido para la mirada europea.

"Europa sigue sin entender todo sobre América Latina", señala Guillermoprieto, atribuyendo esa distancia a una lejanía física y real que ha hecho que muchos europeos hayan llegado históricamente al continente como viajeros y como extranjeros.

Con ironía, reconoce que esa incomprensión es mutua: "Yo veo España y no entiendo nada. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo", apunta.

La periodista, que ha dedicado gran parte de su trayectoria a narrar conflictos armados, violencia política y desigualdad social en América Latina, reivindica también la capacidad humana para sobrevivir incluso en contextos extremos.

"Lo que más me sorprende siempre es la capacidad y la voluntad de las personas de salir adelante, inventándose también para sobrevivir", dice.

Preguntada por los límites éticos del periodismo al contar el sufrimiento ajeno, Guillermoprieto alerta del riesgo de convertir la violencia en espectáculo, especialmente en la información inmediata.

"Al buscar solamente el hecho puntual, algo trágico se vuelve escandaloso", añade la escritora mexicana antes de defender nuevamente la narrativa pausada como una herramienta para devolver dignidad a los protagonistas de las historias.

La autora también reivindica el valor de la conversación y de los espacios lentos de pensamiento en una sociedad acelerada.

En ese sentido, ha elogiado la cultura conversacional española porque "los españoles son maestros en el arte de conversar, incluso en el arte de pelearse. Discuten, gritan y luego se sientan a tomar un vino en la mayor amistad del mundo", señala.

Coincidiendo con su participación en Santillana del Mar, Guillermoprieto acaba de publicar un nuevo libro, titulado "Esta improbable tierra prometida", una obra en la que vuelve a combinar memoria, observación y periodismo narrativo, y sobre la que reconoce sentirse especialmente impresionada por la reacción de sus primeros lectores. EFE

ca/lcj/jlg

(Foto)(Vídeo)(Audio)

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EFE

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