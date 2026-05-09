Espana agencias

Detenidos dos menores y su padre por extorsionar a un excompañero de clase en Vitoria

Guardar
Google icon

Vitoria, 9 may (EFE).- Dos menores de 16 y 17 años y su padre, de 35, han sido detenidos por la Ertzaintza en Vitoria acusados de extorsionar a un antiguo compañero de clase del primero al que le exigieron dinero a cambio de no difundir unas imágenes suyas desnudo.

El pasado mes de febrero el menor de los dos hermanos entró en contacto con un antiguo compañero de clase, de 15 años, al que presuntamente le exigió que le entregara una cantidad de dinero y le advirtió de que si no lo hacía difundiría un vídeo que grabó hace unos dos años en el que la víctima aparece desnudo tras salir de las duchas del centro educativo en el que estudiaban.

PUBLICIDAD

El chico hizo el pago, pero dos semanas después su excompañero volvió a contactar con él a través de las redes sociales para pedirle más dinero. Pocos días después se citaron y, al parecer, la víctima de la extorsión fue agredida con un palo y una navaja.

Este viernes la víctima mantuvo un nuevo encuentro con su excompañero en el que también estaban el hermano y el padre de este, quienes amenazaron de muerte con una navaja al chico, le golpearon y le ordenaron que les entregara dinero y oro.

PUBLICIDAD

La Ertzaintza ha informado este sábado de que arrestó el mismo viernes a los tres sospechosos, que tienen antecedentes policiales. Los menores han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La primera ingresada con sospechas de hantavirus sigue con tos en un hospital de Alicante

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado 9 de mayo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Guillermoprieto: El mundo vive un asalto de la mentira que va a ahogar como una avalancha

Infobae

Open Arms zarpará el martes hacia La Habana para ofrecer apoyo a un hospital pediátrico

Infobae

Dos activistas de la Flotilla, en huelga de hambre en Pamplona para denunciar detenciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento