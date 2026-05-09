Espana agencias

Open Arms zarpará el martes hacia La Habana para ofrecer apoyo a un hospital pediátrico

Guardar
Google icon

Barcelona, 9 may (EFE).- Open Arms zarpará el martes desde el puerto de Badalona (Barcelona) hacia La Habana para "denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba" y apoyar la autosuficiencia energética del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana mediante paneles fotovoltaicos.

Así lo han explicado en una rueda de prensa este sábado el director y fundador de Open Arms, Oscar Camps, y el actor Willy Toledo, dos días antes del inicio de esta misión marítima, llamada 'Rumbo a Cuba', e impulsada junto a más de veinte organizaciones sociales y políticas.

PUBLICIDAD

"Estamos delante de una crisis humanitaria silenciosa. Lo podemos comprobar aquí: estamos delante de hospitales colapsados y de una situación energética que no garantiza la continuidad energética en los hospitales", ha destacado Camps, quien también ha alzado la voz contra "la vulneración de los derechos humanos" en Cuba.

En este sentido, ha criticado que el mundo ha estado "un año y medio discutiendo si lo que ocurre en Gaza es o no un genocidio", por lo que ha instado a que no suceda lo mismo con la situación cubana.

PUBLICIDAD

Toledo se ha sumado a las críticas de Camps, en concreto al "bloqueo criminal que los Estados Unidos, con la complicidad de muchos otros países occidentales supuestamente democráticos, está ejerciendo contra el pueblo cubano".

El actor ha alertado de que esta coyuntura en Cuba está provocando que los hospitales y farmacias "apenas cuenten con un tercio de los medicamentos del cuadro básico", que más de 96.000 personas estén en listas de espera de operaciones no vitales y que, entre ellas, hay 11.000 niños y niñas.

El velero Astral, desde el que partirá la misión el martes -si las condiciones meteorológicas así lo permiten-, estará además abierto al público durante este sábado y domingo en el Moll de la Fusta de Barcelona para que la ciudadanía pueda acercarse a conocer la embarcación y la iniciativa. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox mantiene la campaña y dice que el luto es pedir políticas que protejan a los agentes

Infobae

JJpD pide al CGPJ que investigue si se instalaron sistemas de escucha o espionaje en dependencias judiciales

JJpD pide al CGPJ que investigue si se instalaron sistemas de escucha o espionaje en dependencias judiciales

Coco Gauff acaba con el sueño de la argentina Solana Sierra en tercera ronda

Infobae

Las Palmas, sin margen de error ante un Andorra sin Piqué en la grada

Infobae

La primera ingresada con sospechas de hantavirus sigue con tos en un hospital de Alicante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

El fallecimiento de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento