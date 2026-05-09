Open Arms zarpará el martes hacia La Habana para ofrecer apoyo a un hospital pediátrico

Barcelona, 9 may (EFE).- Open Arms zarpará el martes desde el puerto de Badalona (Barcelona) hacia La Habana para "denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba" y apoyar la autosuficiencia energética del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana mediante paneles fotovoltaicos.

Así lo han explicado en una rueda de prensa este sábado el director y fundador de Open Arms, Oscar Camps, y el actor Willy Toledo, dos días antes del inicio de esta misión marítima, llamada 'Rumbo a Cuba', e impulsada junto a más de veinte organizaciones sociales y políticas.

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"Estamos delante de una crisis humanitaria silenciosa. Lo podemos comprobar aquí: estamos delante de hospitales colapsados y de una situación energética que no garantiza la continuidad energética en los hospitales", ha destacado Camps, quien también ha alzado la voz contra "la vulneración de los derechos humanos" en Cuba.

En este sentido, ha criticado que el mundo ha estado "un año y medio discutiendo si lo que ocurre en Gaza es o no un genocidio", por lo que ha instado a que no suceda lo mismo con la situación cubana.

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Toledo se ha sumado a las críticas de Camps, en concreto al "bloqueo criminal que los Estados Unidos, con la complicidad de muchos otros países occidentales supuestamente democráticos, está ejerciendo contra el pueblo cubano".

El actor ha alertado de que esta coyuntura en Cuba está provocando que los hospitales y farmacias "apenas cuenten con un tercio de los medicamentos del cuadro básico", que más de 96.000 personas estén en listas de espera de operaciones no vitales y que, entre ellas, hay 11.000 niños y niñas.

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El velero Astral, desde el que partirá la misión el martes -si las condiciones meteorológicas así lo permiten-, estará además abierto al público durante este sábado y domingo en el Moll de la Fusta de Barcelona para que la ciudadanía pueda acercarse a conocer la embarcación y la iniciativa. EFE