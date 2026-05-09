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Un hombre detenido por la muerte de su pareja en el distrito madrileño de Carabanchel

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Madrid, 9 may (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por su presunta participación en la muerte de su pareja ocurrida este sábado en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Fuentes policiales han asegurado a EFE que ambos tenían una relación y que podría tratarse de un caso de violencia machista.

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Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió un aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza.

Al lugar han acudido inmediatamente miembros del Grupo de Atención al Ciudadano que han asistido a la víctima hasta la llegada de servicios sanitarios que constataron su fallecimiento.

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La Policía localizó poco después en el domicilio donde residía la víctima -próximo a donde fue hallada- a un hombre, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio.

La mujer fallecida, de 22 años, era de nacionalidad española y su pareja, español de origen ecuatoriano y 24 años.

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 20 en lo que llevamos de año y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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EFE

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