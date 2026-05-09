Un brindis simultáneo en 30 zonas festeja el papel de las denominaciones de origen de vino

Nerea Díaz

Madrid, 9 may (EFE).- El vino con denominación de origen (DO), que representa el 65 % del total de las hectáreas de viñedo, celebra este sábado un brindis colectivo en 30 territorios para reivindicar su cultura y el trabajo de miles de viticultores que generan arraigo y economía en el medio rural.

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En concreto, el vino con DO representa 630.641 hectáreas de las 961.173 hectáreas de superficie de viñedo en España, lo que supone más del 65 % del total, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Cuenta, además, con un tejido empresarial que acumula 4.362 bodegas adscritas, 104.078 viticultores y más de nueve millones de hectolitros de vino calificado, con datos a 2024.

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Por ello, el vino con DO celebra su décima edición para reivindicar el trabajo de los viticultores "porque este sector arraiga la población al medio rural y lleva la marca de cada territorio", ha explicado a Efeagro el presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), David Palacios.

Y lo hace con retos como el menor consumo de vino, pues en 2025 cayó un 5,2 %, según la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).

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Palacios ha defendido que, aunque se consume menos vino por los hábitos diarios y las tendencia actuales, para las ocasiones en las que sí se apuesta por el vino se eligen más caldos con denominación de origen, "ya que son de esos vinos de valor".

Para poner en valor un producto ligado a un territorio, el sector ha elegido el enoturismo como línea temática en torno al brindis colectivo que se realizará este sábado, una actividad turística vinculada a los caldos que "cada año va creciendo cada vez más", ha indicado Palacios.

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"Los amantes del vino se acercan a los pueblos y bodegas para conocerlas de primera mano y tener experiencias como conocer el trabajo de los viticultores", ha abundado, una realidad que se aprovecha para acercar ese producto al consumidor final, además de crear economía y tejido empresarial en torno al medio rural".

En definitiva, elegir un vino con D.O y hacer enoturismo es "apostar por todas esas familias que siempre están ahí, manteniendo vivos nuestros pueblos, esa naturaleza, esos paisajes, ese espíritu de que le dan al conjunto del país", ha destacado.

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El enoturismo dejó en 2024 un impacto económico de 112 millones de euros con más de tres millones de visitantes en los museos y bodegas de las Rutas del Vino de España.

En total 30 denominaciones de origen alzarán la copa en honor a su producto y a sus productores, pero este no será el único acto que se llevará a cabo.

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Por ejemplo, en Guipúzcoa, la denominación de origen Getariako Txakolina maridará su mítico producto con otro clásico como es el atún de Hondarribia (Fuenterrabía) y su fiesta del ronqueo, que en su degustación irá acompañado de txacolí de Getaria, ha detallado su secretaría general, Ruth Mozo.

Y en la denominación de origen de Lanzarote (Islas Canarias) se han unido también a favor del producto local, en particular de la moda lanzaroteña y el vino autóctono a través de un mercadillo, donde se podrá disfrutar de sus diferentes vinos y comprar la última tendencia a la vez, ha señalado su secretaria general, Nereida Pérez.

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Así, el vino "con apellido" muestra una vez más su valor, su variedad su capacidad para sumar en el medio rural, sin olvidar su afán por ser el elegido por los consumidores para sus brindis. ¡Salud!.EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023473105)

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