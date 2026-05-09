Porfirio Fisac: "En ningún momento del partido hemos sido capaces de acercarnos"

Barcelona, 9 may (EFE).- El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Porfirio Fisac reconoció este sábado, tras la contundente derrota ante el Barça (91-76), que en ningún momento desde el parcial de 13-2 "demoledor" que encajaron en los últimos compases del primer cuarto no fueron capaces de amenazar la cómoda renta local.

"Desde el primer cuarto han estado más acertados y han sabido imponer el ritmo del partido. En ningún momento del partido hemos sido capaces de acercarnos. En líneas generales han sido superiores en casi todos los aspectos del juego. Por lo tanto, es una victoria totalmente merecida (del Barça)", señaló.

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Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, el técnico segoviano admitió que nunca se acabaron de materializar sus expectativas de acercarse en el marcador tras una semana "rara" en la que han perdido al argentino Gonzalo Corbalán, Pablo Almazán y Luke Fischer.

"No es una excusa, pero el plan de partido que habíamos trabajado durante toda la semana era con ellos. Hay que mantener esta línea: sabemos en qué momento estamos y en qué fase de la temporada nos encontramos. No sirve mirar atrás ni cargar con lo pasado; el único camino es seguir hacia adelante", concluyó. EFE

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