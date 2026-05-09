Espana agencias

Porfirio Fisac: "En ningún momento del partido hemos sido capaces de acercarnos"

Guardar
Google icon

Barcelona, 9 may (EFE).- El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Porfirio Fisac reconoció este sábado, tras la contundente derrota ante el Barça (91-76), que en ningún momento desde el parcial de 13-2 "demoledor" que encajaron en los últimos compases del primer cuarto no fueron capaces de amenazar la cómoda renta local.

"Desde el primer cuarto han estado más acertados y han sabido imponer el ritmo del partido. En ningún momento del partido hemos sido capaces de acercarnos. En líneas generales han sido superiores en casi todos los aspectos del juego. Por lo tanto, es una victoria totalmente merecida (del Barça)", señaló.

PUBLICIDAD

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, el técnico segoviano admitió que nunca se acabaron de materializar sus expectativas de acercarse en el marcador tras una semana "rara" en la que han perdido al argentino Gonzalo Corbalán, Pablo Almazán y Luke Fischer.

"No es una excusa, pero el plan de partido que habíamos trabajado durante toda la semana era con ellos. Hay que mantener esta línea: sabemos en qué momento estamos y en qué fase de la temporada nos encontramos. No sirve mirar atrás ni cargar con lo pasado; el único camino es seguir hacia adelante", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

avm/arh

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maspalomas Pride hace lleno en su día grande con un mensaje que traspasa generaciones

Infobae

El base brasileño Raul Neto (San Pablo Burgos) llega a las 500 asistencias en ACB

Infobae

Vidorreta: "Lo mejor es que hemos recuperado sensaciones"

Infobae

Sergi Quintela: "Hemos sufrido mucho, pero hemos merecido el ascenso"

Infobae

74-85. El Covirán evita el descenso matemático y complica la permanencia al Zaragoza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”