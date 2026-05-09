El base brasileño Raul Neto (San Pablo Burgos) llega a las 500 asistencias en ACB

Burgos, 09 may (EFE).- El base brasileño Raul Neto, del San Pablo Burgos, ha alcanzado este sábado un hito importante en su trayectoria en la Liga Endesa al llegar a las 500 asistencias acumuladas en la competición ACB.

La cifra se ha completado durante el último partido disputado con el San Pablo Burgos ante el Barça, que ha acabado con victoria del conjunto azulgrana (91-76), en el que Neto volvió a dar muestra de su capacidad para dirigir el juego con criterio.

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Ante el Barça, el brasileño sumó tres asistencias, para alcanzar las 501, un registro que consolida su perfil como un base de control.

Desde sus primeros años en la liga, Neto ha ido creciendo en responsabilidad dentro de sus equipos. En el año de su debut en España en la temporada 2011-2012, con la camiseta de Guipúzcoa Basket, repartió 76 asistencias, y sumó 99 y 90 en su segunda y tercera temporada respectivamente en el club donostiarra.

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Su explosión llegó en la temporada 2014-2015, ya en las filas de UCAM Murcia y que sirvió para que la NBA llamara a sus puertas sumando 133 asistencias.

Este año en su vuelta a la ACB, Neto ya acumula con el San Pablo Burgos 102 asistencias, a falta de disputarse cuatro encuentros. EFE

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