74-85. El Covirán evita el descenso matemático y complica la permanencia al Zaragoza

Zaragoza, 9 may (EFE).- El Covirán Granada, con una brillante actuación del croata Luka Bozic (23 puntos y 32 de valoración), asaltó la cancha del Casademont Zaragoza (74-85) para agarrarse a sus últimas opciones de permanencia y, a su vez, complicar las de los maños que marchan un triunfo por encima del descenso que marca el MoraBanc Andorra, a falta de que dispute su partido este domingo ante BAXI Manresa (12.30 horas).

Gracias a un último cuarto magnífico a nivel coral, de intensidad defensiva, acierto ofensivo y un encuentro de actuaciones individuales determinantes del mencionado Bozic y del ala-pívot bosnio Amar Alibegovic, autor de otros 16 puntos, el cuadro andaluz remontó una diferencia de once puntos.

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Aunque la primera parte fue ligeramente superior el Casademont. Un bajo parcial del primer cuarto (13-12), eso sí, evidenció una falta de acierto acuciante de ambos equipos, muy espesos en ataque al principio, sobre todo en tiros de tres, con 1/7 tanto maños como granadinos.

Hacia el final del primer acto se daba una gran noticia para los locales, el regreso a las pistas del base canadiense de pasaporte jamaicano Trey Bell-Haynes, tras cuatro meses lesionado de una mano.

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Su vuelta se tradujo en impacto inmediato en el juego del Casademont, con varias acciones ofensivas que encontraron tiros clave de Marco Spissu o Devin Robinson y una canasta propia para el 24-18.

Un tramo de tres posesiones resuelto con 0-6 devolvía al Covirán al partido, con buenos minutos de un veterano de la ACB como Jonathan Rousselle, pero no le dieron continuidad.

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El rebote y el juego a campo abierto de los jugadores de Joan Plaza les volvieron a colocar con una ventaja más amplia de siete puntos, que se redujeron a cinco al bocinazo que indicaba al descanso (40-35).

Tras el paso por vestuarios, el Zaragoza entró en fase descendente, con Santi Yusta frustrado ante su desacierto, y el Granada empezó a creérselo, jugada a jugada, hasta el 60-54 que cerraba el tercer cuarto y el parcial clave que vendría después, un 2-16 decisivo.

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Encontró su momento el equipo de Arturo Ruiz, que supo aguantar los intentos del Zaragoza en los últimos minutos, donde no estuvieron lejos de complicarles la que fue la primera victoria a domicilio del Covirán esta campaña.

De haber perdido este sábado en Zaragoza, los granadinos estarían matemáticamente descendidos en caso de victoria del Andorra este domingo, pero, de momento, gana una vida extra y sigue soñando con una difícil permanencia.

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- Ficha técnica:

74 - Casademont Zaragoza (13+27+20+14): Spissu (10), Rodríguez (16), Yusta (9), Fernández (6), Dubljevic (6) -cinco inicial-, Robinson (19), Bell-Haynes (4), Wright-Foreman (4), Washington (0), González (0) y Koumadje (0).

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85 - Covirán Granada (12+23+19+31): Costa (6), Valtonen (10), Howard (5), Bozic (23), Olumuyiwa (4) -cinco inicial-, Rousselle (6), Alibegovic (16), Tomàs (2), Pérez (13) y Brimah (0).

Árbitros: Antonio Conde, Juan de Dios Oyón y Joaquín García.

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Incidencias: Partido de la trigésima jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 6.327 espectadores. EFE

afl/agr/apa

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(foto)