Vidorreta: "Lo mejor es que hemos recuperado sensaciones"

Badalona (Barcelona), 9 may (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, aseguró que, a pesar de la derrota (85-80) frente al Unicaja en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Final a Cuatro de la Liga de Campeones (BCL), su equipo recuperó sensaciones tras la derrota en semifinales ante el Rytas Vilnius.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Olímpic de Badalona, el técnico vasco consideró que fue "un buen partido de baloncesto" ante un rival que estuvo mejor en los últimos compases del encuentro.

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"Nos han penalizado las pérdidas y se nos ha escapado al final. Hoy, sobre todo, el objetivo era recuperar sensaciones y estuvimos más cerca del baloncesto que estamos acostumbrados a hacer", reflexionó.

Vidorreta explicó que el base brasileño Marcelinho Huertas, de 42 años, no jugó porque sus sensaciones "eran malas" antes del encuentro y ha preferido no arriesgar.

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"Esperamos recuperar a Marcelinho con vistas a los próximos partidos de la Liga Endesa", añadió sobre la situación de su director de juego.

Asimismo, lamentó la baja de larga duración del alero Rokas Giedraitis, que se perderá lo que queda de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la primera semifinal disputada el jueves.

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"Es una baja sensible para lo que resta de temporada y, sobre todo, para la temporada que viene. A medio plazo tendremos que reforzar esa posición", admitió. EFE

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