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Maspalomas Pride hace lleno en su día grande con un mensaje que traspasa generaciones

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Playa del Inglés (Gran Canaria), 9 may (EFE).- Un estallido multicolor ha tomado este sábado las calles de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) para cerrar la 25 edición del Maspalomas Pride by Freedom 2026 con una reivindicación llena de energía y que ha traspasado generaciones.

Más de 100.000 personas -según fuentes de la organización-, procedentes de más de una veintena de países, de todas las edades, con disfraces, vestuarios, trajes, pancartas, y banderas, han defendido lo que para ellos y ellas es una cita que trasciende la fiesta, haciendo sonar su mensaje más alto que nunca.

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'Nuestra historia, su legado, nuestro orgullo' es el lema de esta multitudinaria celebración internacional en su 25 aniversario.

Unidos para celebrar en libertad, miles de personas se han sumado al objetivo de este año de poner en valor a los mayores del colectivo LGTBIQ+ y con ellos la historia colectiva construida por generaciones diversas que hoy siguen siendo inspiración y que han vuelto a tomar las calles.

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Maspalomas se ha llenado de color para rendir al más puro estilo 'Pride' un profundo homenaje a las personas mayores del colectivo, que abrieron camino cuando no era nada fácil y alzaron las primeras pancartas, elevando la voz para ser visibles, valientes y libres.

Con punto de partida desde el Hotel Riu Palace Maspalomas, ya desde primera hora de la tarde las principales calles de Maspalomas se convirtieron en un torbellino de color, brillo, purpurina, buen ambiente, picardía y mucha diversión, para calentar motores para el desfile de carrozas, que ha contado con 37 vehículos.

Con energía contagiosa, este gran día de la reivindicación y marcha en defensa los derechos LGTBIQ+ solo acaba de empezar, ya que en esta jornada se prevé reunir a más de 80.000 personas en el templo de colectivo, el Centro Comercial Yumbo, que vibrará durante 10 horas al ritmo de la música de DJs y cantantes.

El programa toma así su recta final tras una semana de fiesta, galas, música en directo, literatura y varias novedades, que han consolidado el éxito de esta edición con aforo completo en sus principales citas.

La fiesta de este 25 cumpleaños contó con más de 10.000 personas, que abarrotaron el recinto del Yumbo la noche de este viernes en una gala en la que también se entregaron los Premios Freedom y los Premios de Literatura Diversa. Además, la cantante Melody, representante de España en el certamen de Eurovisión 2025, reunió a cerca de 6.000 personas en las instalaciones del Ocean Club de Maspalomas.

Durante estos siete días, Maspalomas Pride by Freedom ha contado con espectáculos gratuitos, más de 30 eventos musicales con más de 20 Djs, artistas nacionales e internacionales, drags y bailarines.

Maspalomas ha logrado posicionarse internacionalmente como destino diverso y acogedor, conocido no solo por sus dunas y playas, sino también por ofrecer un espacio vibrante de vida nocturna que ha consolidado la isla como el epicentro de la cultura LGTBIQ+ en Europa.

Tras 25 años de trayectoria, el Maspalomas Pride by Freedom se ha mostrado en forma tras una edición de récord el pasado año 2025, cuando registró más de 350.000 personas de varias nacionalidades y un retorno económico de 150 millones de euros. EFE

lbl/cda/jla

(foto)

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EFE

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