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Sergi Quintela: "Hemos sufrido mucho, pero hemos merecido el ascenso"

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Santiago de Compostela, 9 may (EFE).- Sergi Quintela, base del Monbus Obradoiro, afirmó este sábado, tras el ascenso de su equipo a la ACB, que a lo largo de la temporada han sufrido mucho, pero que al final ha merecido la pena por haber conseguido el ansiado regreso a la máxima categoría del baloncesto español.

“Primera FEB es una liga muy complicada, aquí todos los equipos tienen sus armas y conseguir el ascenso es una recompensa al trabajo tan bueno que ha hecho este grupo. Hemos sufrido, pero ha valido la pena”, manifestó a EFE.

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El exjugador del Breogán ha sido uno de los jugadores clave para que el conjunto dirigido por Diego Epifanio haya conseguido desbancar al Básquet Coruña de la primera plaza.

“Esta temporada he disfrutado muchísimo, con el cuerpo técnico, con los compañeros y con la afición. Hemos demostrado que somos un equipo y creo que este ascenso es merecido”, apuntó Quintela, quien admitió que dentro del grupo “nunca” tuvieron dudas pese al mal arranque del curso.

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“En el penúltimo partido contra Cantabria, Epi ya nos recordó que nadie daba un duro por nosotros fuera del vestuario. Pero el equipo siguió trabajando, todos continuamos creyendo en nosotros y al final lo hemos conseguido”, sentenció. EFE

dmg/arh

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EFE

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