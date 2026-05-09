Espana agencias

Paula Blasi hace historia en L'Angliru

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 9 may (EFE).- Paula Blasi (UAE Team ADQ) ha hecho historia al proclamarse campeona en la Vuelta a España femenina, al ser segunda en la última etapa, disputada entre Pola de Laviana y la subida a L'Angliru (Asturias), tras la suiza Petra Stiasny (Human Powered Health).

Blasi se convirtió en la primera española en ganar la ronda nacional al superar por 24 segundos a la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), que no pudo defender el jersey de líder en la última jornada al descolgarse en la subida al mítico puerto asturiano. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

González Pons dice que la UE no es perfecta pero es lo máximo a lo que se puede aspirar

Infobae

1-1. Liverpool y Chelsea se anulan y la Champions sigue abierta

Infobae

El periodista José Precedo reivindica el "respeto" a las fuentes como "primer mandamiento" de la profesión

El periodista José Precedo reivindica el "respeto" a las fuentes como "primer mandamiento" de la profesión

Jorge Martín suma su segunda victoria 'sprint' de la temporada

Infobae

Armengol afirma no haber visto "nada tan antipatriótico como la derecha española"

Armengol afirma no haber visto "nada tan antipatriótico como la derecha española"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

Las muertes de dos guardias civiles que perseguían a una narcolancha eleva la presión para reconocer a los agentes como “profesión de alto riesgo”

ECONOMÍA

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

Prueban en Canarias un cilindro gigante capaz de transformar la temperatura del mar en electricidad infinita

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

DEPORTES

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”

El Real Madrid sanciona con 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni tras su pelea en el entrenamiento