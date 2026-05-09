Paula Blasi hace historia en L'Angliru

Redacción deportes, 9 may (EFE).- Paula Blasi (UAE Team ADQ) ha hecho historia al proclamarse campeona en la Vuelta a España femenina, al ser segunda en la última etapa, disputada entre Pola de Laviana y la subida a L'Angliru (Asturias), tras la suiza Petra Stiasny (Human Powered Health).
Blasi se convirtió en la primera española en ganar la ronda nacional al superar por 24 segundos a la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), que no pudo defender el jersey de líder en la última jornada al descolgarse en la subida al mítico puerto asturiano. EFE
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