Nueve años sin Francisca Cadenas: "este crimen no puede cerrarse con una condena mínima"

Hornachos (Badajoz), 9 may (EFE).- Nueve años han pasado desde que Francisca Cadenas desapareciera en Hornachos el 9 de mayo de 2017, un tiempo en el que su familia ha pasado de reclamar más recursos para encontrarla a exigir justicia por su asesinato tras el hallazgo de sus restos el pasado 11 de marzo en la casa de sus vecinos, un crimen que no van permitir "se cierre con una condena mínima".

Así lo han trasladado este sábado en la novena concentración por Francisca, en la que todo un pueblo ha clamado "justicia" y su familia ha exigido "la prisión permanente revisable para los responsables" y una sentencia "acorde al daño causado".

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Durante un acto sobrecogedor marcado por la emoción, vecinos, periodistas y representantes de asociaciones han recordado casi nueve años de lucha y los hijos de Francisca, Javier y José Antonio Meneses, han reivindicado la figura de su madre como "una mujer humilde, trabajadora y buena", pidiendo que sea recordada por su vida y no por su muerte.

"Mi madre no es un nombre en una noticia, era vida, era alegría en casa", ha señalado Javier Meneses, quien ha afirmado que el hallazgo de los restos en la vivienda de quienes fueron sus vecinos ha supuesto "el golpe más duro" para la familia.

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Por su parte, José Antonio Meneses ha agradecido el apoyo recibido por el pueblo de Hornachos, por la Guardia Civil, la UCO y los investigadores del caso, para asegurar que el legado de su madre "no puede recordarse por esos malditos 30 metros" y que ha dejado "la enseñanza de que la perseverancia vence a los pactos de silencio".

Durante el acto también ha intervenido el periodista y presidente de la Fundación QSD Global, Paco Lobatón, quien ha destacado la "nobleza y dignidad" mostradas por la familia Meneses Cadenas durante todos estos años y ha recordado que han sido ellos quienes han desmontado las hipótesis de una desaparición voluntaria.

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La concentración ha reunido además a familiares de otras personas desaparecidas en distintos puntos del país, entre ellas las familias de Teresa Fernández, los hermanos Orrit, Paco Molina, Rosalía Cáceres o Soraya Borrayo, que han querido acompañar a la familia de Francisca.

La pareja de Javier Meneses, Carmen Reyes, ha denunciado durante su intervención "la crueldad" sufrida por la familia y ha señalado "esto no es un caso más, esto es otro caso de violencia contra las mujeres", al tiempo que ha pedido a la justicia que sea "clara e inquebrantable".

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La concentración también ha incluido la entrega de los Escudos de Oro de la Villa de Hornachos a la familia de Francisca Cadenas, que también han recibido anteriormente los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un acto institucional en el ayuntamiento, en reconocimiento a la lucha mantenida durante estos nueve años para esclarecer el caso.

La concentración ha concluido con un emotivo homenaje por el que se han lanzado decenas de globos blancos al cielo de Hornachos como símbolo de recuerdo, amor y despedida hacia Francisca Cadenas. EFE

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apg/csc

(foto) (vídeo)

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