Medjedovic acaba con Fonseca en segunda ronda

Roma, 9 may (EFE).- El serbio Hamad Medjedovic eliminó este sábado al brasileño Joao Fonseca en la segunda ronda del Masters 1.000 de tenis de Roma, al imponerse en un duelo equilibrado y exigente, con un final vibrante, en el que logró neutralizar a una de las jóvenes promesas del tenis en tres sets: 3-6, 6-3, 7-6 (1).

Con esta victoria, el serbio Medjedovic, de 22 años, firmó su segundo triunfo de la temporada ante un jugador del top 30, después de ganar a Álex de Miñaur en octavos de final del Abierto de Barcelona, el triunfo más importante de su carrera hasta ahora.

PUBLICIDAD

Este sábado sumó un nuevo hito al cargarse a una de las sensaciones del tenis y al brasileño más joven en conquistar un título ATP y el décimo en el mundo.

El número 88 del mundo acabó así con el 29, alcanzó la tercera ronda de un ATP Masters 1000 por tercera vez, tras hacerlo en Roma hace dos años y en Cincinnati el año pasado.

PUBLICIDAD

Mientras que Fonseca, de 19 años y una de las grandes promesas del tenis, se quedó a las puertas de unirse a Thiago Monteiro como los únicos brasileños en alcanzar los dieciseisavos de final de Roma en esta década.

El tenista de Río de Janeiro, ante un público que le coreó con fuerza, hasta el punto de que el juez de silla tuvo que llamarles la atención, especialmente en el tramo final del partido, quedó eliminado del torneo y vio frustrado su sueño de seguir peleando por progresar.

PUBLICIDAD

El encuentro terminó envuelto en polémica, después de que el tenista serbio celebrara la victoria simulando un gesto de mandar a dormir a la grada, en respuesta a la posible hostilidad que habría percibido por parte del público.

Medjedovic se enfrentará al argentino Mariano Navone en la tercera ronda. EFE

PUBLICIDAD