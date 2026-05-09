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Leo Rizzi pinta de flores y utopías su segundo disco: "Este es mi ritual de maduración"

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Carla P. Gumbau

Madrid, 9 may (EFE).- Llegar hasta el lanzamiento de 'La belleza de las flores', el segundo álbum de estudio de Leo Rizzi (Ibiza, 1998), no ha sido precisamente un camino de rosas, ya que, según él, "tenía que dar un paso de madurez" y hacer su "propio ritual".

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Con su segundo álbum de estudio publicado esta semana, dos años después de 'Pájaro azul', el cantante de origen hispanouruguayo ha decidido "poner el foco totalmente" en su producción artística "más allá de la promoción", y buscar que esta obra sea "impoluta, que encante y que esté perfectamente confeccionada".

"Ya he pasado lo difícil, que era romper el hielo. Siento que he madurado muchas cosas desde mi primer disco y he conseguido tener un equipo más cerrado, más sólido, lo que me ha permitido que este proyecto esté mucho más definido y sea mejor que el anterior", destaca Rizzi en una entrevista con EFE.

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Este disco no nace de la nada, sino que surge inspirado por las ideas del filósofo surcoreano Byung Chul Han. Con 'Pájaro azul', Rizzi se descubrió "como persona política en el mundo", y ahora, en Byung Chul Han, ha averiguado una base de valores para "construir lo siguiente".

"Le comenté a un amigo en Canarias que quería llevar a cabo mi ritual de maduración", recuerda Rizzi, quien descubrió la tradición de los "walkabouts" australianos, un ritual en el que los jóvenes aborígenes pasan meses andando en los desiertos conectando con sus antepasados.

Con esto, decidió hacer su propio camino con la música, siguiendo el mantra del ensayo 'La salvación de los bello' del surcoreano Byung Chul Han: "La belleza de las flores se debe a un lujo que está libre de toda economía", una frase que inspiró a Rizzi para desarrollar este proyecto.

Aunque a simple vista no lo parezca, con títulos como 'Fe', una colaboración con Manu Om que define como "la más especial" de toda su carrera, Rizzi destaca la importancia de la religión en su proceso creativo.

"Espero que este movimiento neocatólico que se ha convertido en un tema a nivel global no sea solo una estética, sino que despierte esa necesidad de devolver la fe. Es lo único que nos va a impulsar a crear un mundo nuevo", defiende el cantante.

El camino, el proceso y el destino cruzan todas las canciones del álbum, desde 'Cruz Invisible' hasta 'Velita', un camino que el artista conecta también con la fe como único medio para alcanzar derechos que se necesitan "como seres humanos".

"El camino significa la pierda, la celebración y el descanso. Tenemos que construir un camino y no una meta que nos haga caminar por la cuerda floja", añade.

La sacralidad del disco que ya desvelaba con su primer single 'Puro' y en su estilo soft rock nostálgico busca, según Rizzi, "potenciar lo acústico, poner la voz en primer plano, no tener miedo a dejarlo todo más natural y a no sobreproducir las cosas solo porque sea el estándar".

Ante la amenaza que supone la inteligencia artificial para la creatividad, lo sagrado y la producción original, el cantante considera que "las fórmulas (de la IA) para poder enganchar a la gente están ahí" y que esta "podrá generar más beneficio económico", pero no ve este sistema como "algo eterno" y sostiene que al artista "jamás lo va a devastar una inteligencia artificial".

Dos años después de su primer álbum y cinco años tras su primer gran éxito, 'Amapolas', Rizzi confiesa que la industria le ha "desestabilizado en cierto punto". "Para un artista -dice-, todo puede parecer muy reluciente, pero los castillos en el aire pueden matarte. Mucha gente va a venir a hablarte y proponerte cosas, pero al final, el artista solo tiene su canción".

Para él, en línea con este proyecto, lo importante no es "generar dinero" con su obra, sino crear: "Este disco es una declaración de intenciones. Sé que hay gente detrás de mí que quiere dinero, pero a mí con tener un techo y comida me es suficiente. No me planteo mi música como un negocio".

A finales de mes Rizzi viajará a México para comenzar la gira de este segundo álbum, un tour en el que pisará ciudades como Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México. EFE

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EFE

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