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Ibon Navarro, sobre el expediente a Chris Duarte: "La situación era insostenible"

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Badalona (Barcelona), 09 may (EFE).- El entrenador de Unicaja Málaga, Ibon Navarro, calificó de "insostenible" la situación con el escolta dominicano Chris Duarte, al que el club andaluz abrió un expediente disciplinario en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de la FIBA (BCL) que se disputa en Badalona.

Tras el partido por el tercer y cuarto puesto que el equipo andaluz se llevó ante La Laguna Tenerife (85-80), Navarro opinó sobre la decisión de este mismo sábado del club de expedientar a Duarte por escribir un mensaje, que luego borró a los pocos minutos, en la red social Instagram en la que no estaba conforme con la decisión de ser unos de los descartes para el partido de semifinales ante el AEK Atenas.

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"El viernes se precipitó todo porque era insostenible. Seguro que el club está trabajando (en un sustituto) porque el club es ambicioso, sabe que nos estamos jugando mucho y que estamos luchando por el 'play-off' hasta el final y seguro que no nos van a dejar solos", comentó el técnico vasco, quien resaltó que la decisión es "un tema disciplinario, no técnico".

Sobre la victoria contra La Laguna en la final de consolación, el preparador del Unicaja ha reconocido que el equipo "necesitaba un partido así" y confía en que a sus jugadores les pueda "servir de empujón para el final de temporada".

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Sin embargo, negó que el equipo salga "reforzado" de la Final a Cuatro, algo que, según subrayó, solo se consigue cuando se gana el título.

Con todo, Navarro se mostró "muy contento" por sacar adelante el partido, a pesar de la baja de Emir Sulejmanović, con molestias en el talón de Aquiles, y la ausencia a partir del segundo periodo de Tyson Pérez por una dolencia en el gemelo.

"Se le ha puesto el gemelo duro y no sabemos qué tiene. Que Tyson Pérez esté jugando esta Final a Cuatro es un milagro. Ojalá no sea nada", concluyó. EFE

jvs-vmc/apa

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EFE

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