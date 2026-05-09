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El periodista José Precedo reivindica el "respeto" a las fuentes como "primer mandamiento" de la profesión

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El periodista José Precedo ha recogido este sábado el XXII Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa y, en su discurso, ha reivindicado la profesión como un ejercicio "cada vez más necesario". Por eso, se ha mostrado decidido a defender "siempre y ante quien sea el derecho profesional y la protección de las fuentes".

"Respetarlas y preservarlas no es solo un derecho constitucional; es también el primer mandamiento de la profesión", ha reclamado, según recoge el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG). Esta entidad es la impulsora de este galardón --en colaboración con el Ayuntamiento de Pontevedra--, cuya entrega ha coincidido en el Día por la Libertad de Prensa.

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Precedo, con una larga trayectoria que inició en Galicia, está detrás de la investigación realizada por 'elDiario.es' sobre el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Gónzalez Amador. Estas informaciones le llevaron, junto a otros compañeros, a declarar durante el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido condenado como culpable de un delito de revelación de secretos.

Tanto Precedo como el resto de periodistas que declararon (de su diario, 'Cadena SER' y 'laSexta') defendieron en el juicio que no había sido García Ortiz quien había filtrado el correo electrónico de confesión del fraude de González Amador. Pero fue, precisamente, ese "protección" a las fuentes la que impidió que todos ellos revelasen quién había sido en realidad.

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Por ello, Precedo ha compartido el premio con el resto de los nominados y con la redacción de 'elDiario.es', que "se ha visto insultada y amenazada solo por hacer su trabajo". También ha mencionado al personal "que lleva siete años manifestándose" en los 'Venres Negros' "por una información de calidad en los medios públicos de Galicia".

Por su parte, la decana del Colexio, Belén Regueira, leyó el manifiesto conmemorativo de este día, 'Conciencia e resistencia', con el que ha celebrado que "quedan profesionales para los que contar la verdad sigue siendo lo único que importa". Frente a un mundo reducido "a puro espectáculo de entretenimiento", el texto reivindica que "la profesionalidad y la especialización son las grandes esperanzas de la profesión".

Además, a la entrega ha acudido el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha reivindicado el "periodismo valiente, con criterio, capaz de incomodar al poder cuando hay que hacerlo". También ha felicitado a la entidad por proponer y galardonar a Precedo como representante del periodismo "con rigor e independencia".

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