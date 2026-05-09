El Obradoiro celebra con su afición el ascenso a la ACB

Santiago de Compostela, 9 may (EFE).- Cientos de aficionados celebraron este sábado con la plantilla del Monbus Obradoiro el regreso del equipo a la ACB, después de proclamarse campeones de Primera FEB tras derrotar anoche al Gipuzkoa en el Multiusos Fontes do Sar.

Los aficionados obradoiristas recibieron a los jugadores al grito de "¡campeones, campeones!" en la Praza do Obradoiro de la capital gallega, antes de que la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa Goretti Sanmartín, recibiese a la delegación del club en el Pazo de Raxoi.

PUBLICIDAD

“Gracias por vuestro apoyo. Ha sido una temporada especial para nosotros y hay tres palabras que lo resumen todo: A-B-C”, afirmó desde el balcón del Pazo de Roi el capitán de la plantilla, el base francés Leo Westermann.

El entrenador Diego Epifanio, que anoche celebró su cuarto ascenso a la máxima categoría con otros tantos equipos, también agradeció el apoyo de la afición durante una temporada en la que tocó “sufrir mucho”.

PUBLICIDAD

“Estos chicos que me acompañan han defendido el nombre de la ciudad de Santiago y el nombre del Obradoiro al máximo nivel. Todos ellos han renunciado a su ego personal por el beneficio del equipo, y esa ha sido la clave del ascenso”, manifestó el técnico burgalés. EFE

dmg/apa

PUBLICIDAD