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El Obradoiro celebra con su afición el ascenso a la ACB

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Santiago de Compostela, 9 may (EFE).- Cientos de aficionados celebraron este sábado con la plantilla del Monbus Obradoiro el regreso del equipo a la ACB, después de proclamarse campeones de Primera FEB tras derrotar anoche al Gipuzkoa en el Multiusos Fontes do Sar.

Los aficionados obradoiristas recibieron a los jugadores al grito de "¡campeones, campeones!" en la Praza do Obradoiro de la capital gallega, antes de que la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa Goretti Sanmartín, recibiese a la delegación del club en el Pazo de Raxoi.

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“Gracias por vuestro apoyo. Ha sido una temporada especial para nosotros y hay tres palabras que lo resumen todo: A-B-C”, afirmó desde el balcón del Pazo de Roi el capitán de la plantilla, el base francés Leo Westermann.

El entrenador Diego Epifanio, que anoche celebró su cuarto ascenso a la máxima categoría con otros tantos equipos, también agradeció el apoyo de la afición durante una temporada en la que tocó “sufrir mucho”.

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“Estos chicos que me acompañan han defendido el nombre de la ciudad de Santiago y el nombre del Obradoiro al máximo nivel. Todos ellos han renunciado a su ego personal por el beneficio del equipo, y esa ha sido la clave del ascenso”, manifestó el técnico burgalés. EFE

dmg/apa

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