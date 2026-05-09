El Al-Gharafa de Joselu revalida el título de la Copa del Emir

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El Al-Gharafa, que dirige el luso Pedro Martins y en el que milita el internacional español Joselu Mato, revalidó el título de la Copa del Emir de Catar al imponerse en la final al Al-Sadd por 4-1 en partido disputado en el estadio Internacional Khalifa.

Sin Joselu en el césped, una diana del tunecino Ferjani Sassi y un triplete del argelino Yacine Brahimi sellaron el triunfo del Al-Gharafa ante los pupilos del italiano Roberto Mancini, que respondieron pero ya demasiado tarde con una diana del neerlandés Javairo Dilrosun.

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Es el noveno título del Al-Gharafa en esta competición, con lo que iguala con el Al-Arabi. Ambos están a otros tantos del Al-Sadd, que domina el palmarés con 18. EFE