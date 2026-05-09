Conmebol reitera disposición de "ir hasta el final" para recuperar fondos en caso FIFAgate

Asunción, 9 may (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró este sábado su disposición de "ir hasta el final" para recuperar fondos desviados en el caso FIFAgate, un escándalo de corrupción que estalló en 2015 y causó una grave crisis en el fútbol mundial.

A través de un comunicado, la Conmebol afirmó que su lucha "no cesa" y que mantiene su "determinación de buscar la recuperación del dinero robado al fútbol sudamericano", así como la "persecución penal" de los responsables de estos hechos.

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En este sentido, el organismo resaltó que "sigue trabajando" para dar cumplimiento a esta decisión, que aseguró cuenta con el respaldo de las federaciones de fútbol de los 10 países sudamericanos que lo integran, por lo que acompaña una causa abierta por lavado de activos en la Justicia de Paraguay.

En el texto, la Conmebol recordó que hasta el momento ha logrado recuperar 128.600.000 de dólares en el marco del caso FIFAgate, y que estos recursos han servido para el desarrollo del fútbol femenino y formativo en la región.

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De igual forma, el organismo con sede en la ciudad paraguaya de Luque señaló que el dinero recuperado sirvió para que el fútbol sudamericano hiciera frente al desafío que supuso la pandemia por la covid-19.

De acuerdo con una auditoría forense de la firma Ernst&Young, cuyos resultados la Conmebol presentó en su 67 congreso de 2017 celebrado en Santiago de Chile, entre 2000 y 2015 casi 130 millones de dólares fueron desfalcados o transferidos en operaciones sospechosas desde cuentas del organismo. EFE

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