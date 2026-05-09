Espana agencias

Conmebol reitera disposición de "ir hasta el final" para recuperar fondos en caso FIFAgate

Guardar
Google icon

Asunción, 9 may (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró este sábado su disposición de "ir hasta el final" para recuperar fondos desviados en el caso FIFAgate, un escándalo de corrupción que estalló en 2015 y causó una grave crisis en el fútbol mundial.

A través de un comunicado, la Conmebol afirmó que su lucha "no cesa" y que mantiene su "determinación de buscar la recuperación del dinero robado al fútbol sudamericano", así como la "persecución penal" de los responsables de estos hechos.

PUBLICIDAD

En este sentido, el organismo resaltó que "sigue trabajando" para dar cumplimiento a esta decisión, que aseguró cuenta con el respaldo de las federaciones de fútbol de los 10 países sudamericanos que lo integran, por lo que acompaña una causa abierta por lavado de activos en la Justicia de Paraguay.

En el texto, la Conmebol recordó que hasta el momento ha logrado recuperar 128.600.000 de dólares en el marco del caso FIFAgate, y que estos recursos han servido para el desarrollo del fútbol femenino y formativo en la región.

PUBLICIDAD

De igual forma, el organismo con sede en la ciudad paraguaya de Luque señaló que el dinero recuperado sirvió para que el fútbol sudamericano hiciera frente al desafío que supuso la pandemia por la covid-19.

De acuerdo con una auditoría forense de la firma Ernst&Young, cuyos resultados la Conmebol presentó en su 67 congreso de 2017 celebrado en Santiago de Chile, entre 2000 y 2015 casi 130 millones de dólares fueron desfalcados o transferidos en operaciones sospechosas desde cuentas del organismo. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

33-28. Torrelavega vence con contundencia a Bada Huesca

Infobae

91-76. El Barça hace los deberes ante el Burgos y certifica el 'play-off'

Infobae

Ibon Navarro, sobre el expediente a Chris Duarte: "La situación era insostenible"

Infobae

El Obradoiro celebra con su afición el ascenso a la ACB

Infobae

La mujer ingresada en Alicante con sospechas de hantavirus da negativo en el PCR

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”