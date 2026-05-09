Ammann: Ser bondadoso y respetar la diversidad es hoy en día revolucionario

Melilla, 9 may (EFE).- El acto hispanoargentino Alberto Ammann ha afirmado que hoy en día “ser bondadoso y respetar la diversidad y las creencias y el espacio ajeno es revolucionario”, pidiendo “más cine, más reflexión y, sobre todo, más empatía”.

Ammann ha pronunciado estas palabras en la gala de clausura de la decimoctava edición de la Semana de Cine de Melilla que se ha celebrado este sábado en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal de la ciudad autónoma, y en la que ha recibido el Premio Internacional del festival.

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En su discurso, Ammann ha destacado la función social del cine y el teatro, ofreciéndole al espectador “una herramienta para que pueda hacer un viaje, para reflexionar sobre su propia existencia y desarrollar un pensamiento crítico y, lo más importante, profundizar y desarrollar la empatía”.

“Creo que por eso se nos ataca tanto”, ha dicho, lamentando que el uno por ciento de la población mundial esté “haciendo dinero con la violencia, con las guerras y separándonos unos a otros con detalles nimios”.

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Es por eso por lo que se ha sumado a la “revolución de la bondad” que han proclamado sus compañeros del gremio, Pedro Casablanc, Miki Esparbé y Álex García, y que también han sido galardonados este sábado en la gala de clausura del festival.

“Lo que hacemos cine somos buenas personas, y los que quien acabar con él son los malos”, ha aseverado Casablanc tras recibir el Premio ‘José Sacristán’, a quien se lo ha dedicado al hermano al cineasta melillenses Moisés Salama.

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Por su parte, Miki Esparbé, que ha recibido el Premio ‘Ciudad de Melilla al igual que Álex García, Fele Martínez y Ángela Cervantes, ha apuntado que hoy en día también es “revolucionario” ir a las salas a ver cine porque “eso es estimular el espíritu crítico y es algo primordial en los tiempos que corren”.

Por otro lado, Álex García ha señalado la bondad como “la mejor forma” de llevar a cabo una revolución en un momento de “tantos señalamientos y miedo que generan tantas situaciones de estrés”.

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Por último, Ángela Cervantes ha destacado el carácter intercultural de Melilla, “algo de lo que tenemos que aprender mucho”, y Fele Martínez ha felicitado a la Semana de Cine por su decimoctava edición.

La gala de clausura ha contado además con la participación de Kiko Veneno, quien ha ofrecido una actuación musical durante la gala que ha arrancado aplausos y ovaciones por parte del público presente en el Kursaal

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El Gobierno de Melilla, encabezado por su vicepresidente primero, Miguel Marín, y la consejera de Cultura, Fadela Mohatar, han acudido a la gala de clausura al igual que otras muchas autoridades y representantes de la sociedad civil melillense. EFE

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