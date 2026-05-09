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33-28. Torrelavega vence con contundencia a Bada Huesca

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Torrelavega, 9 may (EFE).- El Bathco BM Torrelavega ha vencido este sábado con contundencia (33-28) a un Bada Huesca que, pese a tener un buen inicio de partido, no pudo aguantar el ritmo del conjunto cántabro.

Con estos dos puntos, el equipo de Jacobo Cuétara dormirá por encima de Bidasoa Irún, en cuarta posición, mientras que el conjunto aragonés tendrá que seguir remando para salir de los puestos de descenso.

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La necesidad de ganar de ambos equipos para seguir en la lucha por los puestos europeos, en el caso del Bathco BM Torrelavega, y por permanecer una temporada más en Asobal, en los altoaragoneses, fue notorio desde los primeros minutos, ya que ambos conjuntos no estaban cómodos y tuvieron imprecisiones, sobre manera en la parcela ofensiva (2-2).

Sin embargo, el conjunto local empezó a engrasar la maquinaria atacante y consiguió ponerse dos arriba (6-4), aunque un Samu Cordiés muy inspirado, que había metido la mitad de los goles de su equipo, no dejaba a los cántabros ampliar su ventaja.

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El partido continuó como hasta el momento y ninguno de los dos equipos conseguía despegarse en el electrónico, aunque eran los de Jacobo Cuétara, los que con dos tantos consecutivos de Ángel Fernández y Junior Scott, respectivamente, tomaban algo de respiro (11-8).

Tras ver que su equipo se estaba cayendo, a falta de cinco minutos para irse a los vestuarios, José Francisco Nolasco decidió solicitar un tiempo muerto con el objetivo de reajustar a los suyos, aunque la ventaja torrelaveguense no hizo más que acrecentarse hasta el término de los primeros treinta minutos (15-9).

En la reanudación, el equipo local siguió a lo suyo, es decir, con muchas ganas de finiquitar el partido por la vía rápida, aunque el Bada Huesca no quería ponérselo fácil y seguía combativo (23-17).

Pasado el ecuador de la segunda mitad, el Bathco BM Torrelavega, gracias a anotar varios tantos seguidos, consiguió una ventaja en el marcador de nueve tantos, algo que le iba a hacer afrontar el final del partido de una manera mucho más relajada, porque los dos puntos se iban a quedar en su cancha.

Sin embargo, en los minutos finales, el elenco visitante dio un arreón final que le ayudó a maquillar el electrónico y que la victoria del equipo torrelaveguense no fuera tan abultada como se presuponía (33-28).

Ficha técnica:

33 - Bathco BM Torrelavega (15+18): Carlos Calle (p), Leo Tercariol (p); Moyano (5), Marcio Silva (2), Rubiño (4), Junior Scott (3), Javi Muñoz (4p+1), Juanjo Fernández (-), Prokop (5), Lombilla (2), Isidoro Martínez (1), Jokin Aja (2), Cangiani (1), Jurkovic (-), Ángel Fernández (1) y Lucas Osorio (2).

28 - Bada Huesca (9+19): Decsi (p), Tekaya (p); Daniel Pérez (2+2p), De Souza (1), Moya (1), Ignacio Suárez (1), Alfonso Rodríguez (3), Carlos Pérez (1p), Fernandes (-), Óscar García (3), Tchitombi (2), Parera (3), Nenadic (-), Bruno García (-), Saa Amjad (1) y Cordiés (8).

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 6-4, 8-6, 9-8, 12-8, 15-9 (descanso) 19-12, 22-15, 26-19, 30-21, 32-24, 33-28.

Árbitros: Andrés Rosendo y José Carlos Friera. Sancionaron con dos minutos a los locales Marcio Silva, Isidoro Martínez, Lucas Osorio y Jokin Aja, y al visitante Nenadic. Además, expulsaron por acumulación de exclusiones a Isidoro Martínez del Bathco BM Torrelavega y a Nenadic del Bada Huesca.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima octava jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Vicente Trueba ante unos 1.300 espectadores. EFE

ksm/arh

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