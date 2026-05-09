Espana agencias

116-109. Harden sale al rescate de los Cavs y reabre la serie

Guardar
Google icon

Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- James Harden, uno de los jugadores más criticados de los Cleveland Cavaliers en las dos derrotas sufridas contra los Pistons en Detroit, salió al rescate de su equipo este sábado con nueve puntos en el cuarto período, claves para reabrir las semifinales del Este y dejarlas 2-1.

"¿Qué ruido?", aseguró Harden al acabar el partido de Cleveland en la entrevista a pie de pista, preguntado por las críticas recibidas tras meter solo diez puntos en el segundo encuentro.

PUBLICIDAD

La Barba, de 36 años, firmó nueve de sus 19 puntos en el cuarto período, con 8 de 14 en tiros de campo en 39 minutos en pista. Protagonizó dos jugadas clave en el último minuto que permitieron a los Cavs aferrarse a la serie.

Cleveland perdió los cinco partidos disputados fuera de casa en estos 'playoffs', pero sigue perfecto en casa (cinco de cinco), donde este lunes disputará el cuarto partido de esta serie.

PUBLICIDAD

Donovan Mitchell fue el máximo anotador de los Cavs con 35 puntos, a los que añadió 10 rebotes, y Jarrett Allen aportó 18 puntos.

Los Pistons cayeron pese al triple doble de 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias de Cade Cunningham, que había liderado una remontada de 17 puntos de su equipo.

Los Cavaliers llevaban 16 puntos de ventaja al descanso, pero los Pistons no dejaron de luchar y los remontaron en el tercer período, para abrir un desenlace de alta intensidad y máxima tensión.

Los Cavs retomaron ocho puntos de ventaja al comienzo del cuarto período, pero los Pistons volvieron a equilibrarlo y el partido se decidió en el último minuto.

Ahí apareció La Barba con dos jugadas sublimes. La primera con una elegante bandeja y la segunda con un triple cayendo atrás que respondió a otro tiro de tres puntos conectado por Cunnigham.

Harden subió el 113-109 al marcador con 25 segundos en el cronómetro y dejó tocados a los Pistons, que se quedaron cortos en el momento clave del duelo. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del barco si no sale el domingo todo el pasaje

Infobae

Hoy será noticia. Domingo, 10 de mayo

Infobae

Clavijo dice que no se autorizará el fondeo del barco si no sale mañana todo el pasaje

Infobae

Iván Ferreiro triunfa con 35 años de música en un recorrido desde los 'Años 80' hasta hoy

Infobae

Pagan 39.500 euros por tener durante un año el "pendón" de la Virgen de la Bella

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

La Armada refuerza su papel en la lucha contra el narcotráfico en la costa española: despliega una fragata y helicópteros

Juanjo Jiménez, mecánico: “Cuando pones el aire acondicionado de tu coche, ¿sale olor de la ventilación como a podrido? Así puedes evitarlo"

Marlaska defiende su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Hemos puesto más medios que nunca”

Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla retenido por las autoridades israelíes desde el 30 de abril, será liberado “en las próximas horas”, según Albares

La mujer catalana expuesta al hantavirus hará la cuarentena en el Hospital Clinic de Barcelona

ECONOMÍA

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

Sale a la venta el famoso apartamento de ‘Emily en París’: 3. 5 millones de euros en pleno Barrio Latino de la capital francesa

La villa de 20 millones de euros que domina el Mediterráneo: piscinas climatizadas, vistas panorámicas y diez baños

Casas prefabricadas de madera: alternativas baratas y sostenibles a la vivienda tradicional que superan los 100 metros cuadrados por menos de 40.000 euros

Las claves del mercado de la vivienda en venta y alquiler en Canarias: precios por provincias y rentabilidad

Retrasar la jubilación a los 69 años, como proponen los expertos, supondría cobrar 25.000 euros menos de pensión durante todo el retiro

DEPORTES

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”

Arbeloa busca dar por cerrada la crisis del vestuario del Real Madrid: “No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública, no se lo merecen”

Valdebebas arde antes del Clásico: peleas, sanciones históricas y un vestuario roto en el peor momento para el Real Madrid

Tchouaméni lanza un comunicado y se disculpa con sus compañeros y afición: “Estos incidentes no son dignos del Real Madrid”

Iker Casillas entra al trapo en la crisis del Real Madrid y Arbeloa: “Mi entrenador favorito es Xabi Alonso”