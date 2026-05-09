116-109. Harden sale al rescate de los Cavs y reabre la serie

Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- James Harden, uno de los jugadores más criticados de los Cleveland Cavaliers en las dos derrotas sufridas contra los Pistons en Detroit, salió al rescate de su equipo este sábado con nueve puntos en el cuarto período, claves para reabrir las semifinales del Este y dejarlas 2-1.

"¿Qué ruido?", aseguró Harden al acabar el partido de Cleveland en la entrevista a pie de pista, preguntado por las críticas recibidas tras meter solo diez puntos en el segundo encuentro.

PUBLICIDAD

La Barba, de 36 años, firmó nueve de sus 19 puntos en el cuarto período, con 8 de 14 en tiros de campo en 39 minutos en pista. Protagonizó dos jugadas clave en el último minuto que permitieron a los Cavs aferrarse a la serie.

Cleveland perdió los cinco partidos disputados fuera de casa en estos 'playoffs', pero sigue perfecto en casa (cinco de cinco), donde este lunes disputará el cuarto partido de esta serie.

PUBLICIDAD

Donovan Mitchell fue el máximo anotador de los Cavs con 35 puntos, a los que añadió 10 rebotes, y Jarrett Allen aportó 18 puntos.

Los Pistons cayeron pese al triple doble de 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias de Cade Cunningham, que había liderado una remontada de 17 puntos de su equipo.

PUBLICIDAD

Los Cavaliers llevaban 16 puntos de ventaja al descanso, pero los Pistons no dejaron de luchar y los remontaron en el tercer período, para abrir un desenlace de alta intensidad y máxima tensión.

Los Cavs retomaron ocho puntos de ventaja al comienzo del cuarto período, pero los Pistons volvieron a equilibrarlo y el partido se decidió en el último minuto.

PUBLICIDAD

Ahí apareció La Barba con dos jugadas sublimes. La primera con una elegante bandeja y la segunda con un triple cayendo atrás que respondió a otro tiro de tres puntos conectado por Cunnigham.

Harden subió el 113-109 al marcador con 25 segundos en el cronómetro y dejó tocados a los Pistons, que se quedaron cortos en el momento clave del duelo. EFE

PUBLICIDAD