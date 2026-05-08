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Sandra Ygueravide presenta a sus trece elegidas para el asalto al Mundial 3x3

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Redacción deportes, 08 may (EFE).- La nueva seleccionadora nacional de baloncesto 3x3, Sandra Ygueravide, ha hecho pública este viernes su primera convocatoria de trece jugadoras para preparar la Copa del Mundo de Varsovia, que se disputará del 1 al 7 de junio.

El equipo trabajará en Valencia del 19 al 22 de mayo en una concentración que supondrá el debut de Ygueravide en el banquillo y la primera toma de contacto con el bloque que buscará el primer podio mundialista para España.

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La lista presenta novedades significativas con la inclusión por primera vez de jugadoras como Lola Pendande, Blanca Millán o Irene Lahuerta, quienes se unirán a la base habitual de las últimas concentraciones.

La convocatoria la completan Txell Alarcón, Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión, Marta Canella, Carolina Guerrero, Cecilia Muhate, Helena Oma, Alba Prieto, María Roters y Ainhoa Gervasini.

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No obstante, la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha matizado que aquellas jugadoras que continúen en competición con sus clubes quedarán exentas de esta primera cita.

En la cita mundialista de Polonia, España ha quedado encuadrada en el Grupo B, donde se enfrentará a potencias de la disciplina como Estados Unidos, Australia, Hungría y Mongolia.

El objetivo del combinado nacional es romper su techo histórico y lograr la primera medalla en un torneo donde hasta la fecha no ha conseguido subir al cajón.

El cuerpo técnico liderado por Ygueravide contará con Marta Montoliú como entrenadora ayudante y Clara Ché como delegada.

Tras los cuatro días de trabajo en Valencia, el equipo volverá a reunirse para realizar los últimos ajustes antes de viajar a Varsovia para el inicio de la competición el próximo 1 de junio.EFE

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EFE

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