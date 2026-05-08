El estadio MetLife, sede de la final del Mundial, comienza su puesta a punto

Jan Téllez Asensio

East Rutherford (Nueva Jersey, EE. UU.), 7 may (EFE).- El estadio MetLife de la sede de Nueva York/Nueva Jersey comenzó su puesta a punto para el Mundial de este verano que incluye la instalación del césped donde se jugarán ocho partidos, incluida la final el 19 de julio.

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"Este es un césped de temporada cálida, de tipo Bermuda. El césped de temporada fría -destinado a sedes como Toronto o Vancouver- es Bluegrass resembrado con Ryegrass", explicó este jueves el jefe de terrenos de juego de la FIFA, David Graham.

Graham agregó que han tratado de mantener estos dos tipos de céspedes en todos los estadios del torneo "para tener una buena experiencia de competición".

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El césped que se usará en la sede de Nueva York/Nueva Jersey llega del estado de Carolina del Norte después de superar varios estudios científicos de la Universidad de Tennessee y de la Universidad Estatal de Michigan sobre su buena adaptación al clima local.

En el estadio MetLife se jugarán ocho partidos del Mundial: Brasil-Marruecos el 13 de junio, Francia-Senegal el 16, Noruega-Senegal el día 22, Ecuador-Alemania el 25, Panamá-Inglaterra el 27, así como un partido de la fase de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final.

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Estados Unidos ya fue anfitriona del Mundial de Clubes FIFA del pasado verano, donde tanto jugadores como entrenadores se quejaron ampliamente del estado de los terrenos de juego.

El estadio MetLife albergó la final del certamen, que ganó el Chelsea por 3-0 al París Saint Germain.

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Representantes de la FIFA consultados por EFE señalaron que uno de los problemas que afrontaron el año pasado las sedes a la hora de instalar los terrenos de juego fue que solo tuvieron unos cinco días para la puesta a punto del césped, mientras que este verano cada estadio cuenta con un poco más de un mes de margen de tiempo.

El estadio MetLife, que en los partidos del Mundial pasará a llamarse 'Estadio Nueva York/Nueva Jersey' por razones comerciales de la FIFA, es uno de los recintos con más caché del país a la hora de acoger eventos multitudinarios.

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Después de albergar la final del Mundial del 19 de julio, el resto del verano pasarán por el estadio situado en Nueva Jersey figuras musicales como el grupo surcoreano BTS (1 y 2 de agosto), Guns N' Roses (12 de agosto), Bruno Mars (21, 22, 25 y 26 de agosto), Ed Sheeran (4 y 5 de septiembre), la colombiana Karol G (17 y 18 de septiembre) y AC/DC (25 de septiembre).

Normalmente, el estadio MetLife acoge los partidos de NFL de las dos franquicias de fútbol americano de la 'Gran Manzana': los New York Giants y los New York Jets, y tiene una capacidad de 82.500 aficionados. EFE

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(foto) (vídeo)