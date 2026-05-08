La Conmebol cancela el partido entre Medellín y Flamengo por desmanes en una tribuna

Medellín (Colombia), 7 may (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) canceló este jueves el partido entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo de por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores por desmanes registrados en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot de Medellín.
"El encuentro entre DIM y Flamengo fue cancelado", anunció la Conmebol en la cuenta de X de la Copa Libertadores, por lo que posiblemente los tres puntos de este encuentro sean otorgados al equipo brasileño. EFE
PUBLICIDAD
(foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
El estadio MetLife, sede de la final del Mundial, comienza su puesta a punto
Interrumpen el partido Medellín-Flamengo por desmanes en una tribuna
La NCAA ampliará a 76 equipos el 'March Madness' a partir de 2027
2-0. El debutante Mirassol vence al Liga de Quito y es líder del Grupo G
0-0. Sao Paulo empata sin goles ante O’Higgins y se mantiene líder del Grupo C
MÁS NOTICIAS