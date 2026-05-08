La Conmebol cancela el partido entre Medellín y Flamengo por desmanes en una tribuna

Medellín (Colombia), 7 may (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) canceló este jueves el partido entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Flamengo de por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores por desmanes registrados en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot de Medellín.

"El encuentro entre DIM y Flamengo fue cancelado", anunció la Conmebol en la cuenta de X de la Copa Libertadores, por lo que posiblemente los tres puntos de este encuentro sean otorgados al equipo brasileño. EFE

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