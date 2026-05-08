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Alberto Ginés se clasifica para las semifinales en Wujiang

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Madrid, 08 may (EFE).- El escalador español Alberto Ginés se clasificó este viernes para las semifinales de la prueba de dificultad de la Copa del Mundo de Escalada.

Por el contrario, la española Iziar Martínez quedó fuera de la competición al terminar en la vigésimo octava posición, fuera del corte de las 24 mejores.

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Ginés, campeón olímpico en Tokio 2020, firmó una tarjeta de 9.35 puntos en una jornada liderada por los japoneses Neo Suzuki y Satone Yoshida (2.24 puntos), que ocuparon las dos primeras plazas, seguidos del italiano Giovanni Placci (3.16 puntos).

El extremeño cumplió con el objetivo de entrar con holgura en la siguiente fase de la disciplina de dificultad (denominada técnicamente como lead en el circuito internacional), donde solo los 24 primeros de los 58 participantes masculinos han logrado el pase.

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En el cuadro femenino, Iziar Martínez firmó una puntuación de 28.43, lo que la situó en el puesto 28 de las 59 participantes. A pesar de su esfuerzo, la española se quedó a solo cuatro puestos de acceder a las semifinales del sábado, donde la gran favorita volverá a ser la eslovena Janja Garnbret.

Las semifinales masculinas se disputarán este sábado a partir de las 04:30 hora española (10:30 hora local) y podrán seguirse en directo a través de los canales de Eurosport.EFE

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EFE

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