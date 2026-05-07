Espana agencias

Nace GOTA, un observatorio para conocer en tiempo real los datos del agua en España

Guardar
Google icon

Madrid, 7 may (EFE).- Conocer el nivel de los embalses y de los caudales circulantes, el estado de las aguas subterráneas o el espesor y densidad de la nieve, todo ello en tiempo real y también en un contexto histórico, será posible a partir de ahora gracias a GOTA, una nueva herramienta cuyo principal valor es unificar y armonizar la información antes dispersa.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, ha presentado este jueves en Madrid GOTA (Gestión Operativa y Transparente del Agua), plataforma digital a la que podrán recurrir tanto los ciudadanos como las administraciones públicas, el personal técnico y científico, los comunicadores, las asociaciones civiles y las autoridades de protección civil.

PUBLICIDAD

Financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, "es una herramienta extraordinariamente oportuna y útil, que aúna datos hidrológicos y meteorológicos y que es dinámica", ha señalado la ministra.

 Más de 4.000 sensores y 18 fuentes de información alimentan los datos de GOTA.

PUBLICIDAD

"La gran novedad", ha afirmado Aagesen, "es tener todo en una misma plataforma". También se incluye información hasta ahora no disponible y que ya está digitalizada para permitir "mejores diagnósticos y diseño de medidas", como la cantidad de agua reutilizada y desalada.

"Buscamos una gestión mas eficiente, sostenible y transparente de todos nuestros recursos hidrográficos, desde la primera hasta la última gota", ha destacado.

 Entre las principales funcionalidades de la plataforma, incorpora un portal de hidrología con datos actualizados de las Confederaciones Hidrográficas, que facilita el seguimiento en tiempo real de indicadores como el volumen de agua embalsada.

El estado de las reservas hídricas podrá consultarse desde el ámbito nacional hasta cada demarcación o embalse, con gráficos comparativos que permitan analizar su evolución reciente y a largo plazo.

Situaciones de riesgo

GOTA muestra también información sobre caudales vinculada a avisos hidrológicos, lo que permitirá identificar de forma rápida situaciones de riesgo, como posibles inundaciones, a través de umbrales de caudal y desembalses representados con códigos de color.

Un apartado de la plataforma se destina a concretar los usos del agua, con información sobre aprovechamiento, vertidos y agua reutilizada.

Tras aludir a los datos del reciente informe europeo sobre el clima y al pasado mes de abril en España, el más cálido de la serie histórica según datos que, ha dicho, publicará este jueves la Aemet, Aagesen ha indicado que lo importante "es anticiparse" y no ver los fenómenos adversos de manera aislada, sino "en el contexto de la emergencia climática".

Sello de gestión transparente

La ministra ha avanzado durante su intervención que este viernes se publicará en el BOE la orden por la que se regula el sello de Gestión Transparente del Agua, que reconocerá a los usuarios destacados por la eficiencia en la gestión de este recurso y su esfuerzo por minimizar el consumo.

"Queremos visibilizar las buenas prácticas, generar envidia positiva para copiar lo mejor", ha dicho Aagesen.

Nuria Hernández-Mora, investigadora y socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ha afirmado en la presentación que había una necesidad importante de disponer de datos unificados sobre el agua, hasta ahora "fragmentados y en ocasiones opacos".

Ha pedido que la plataforma incluya "datos no cómodos sobre quién usa el agua, quién la vierte y qué impacto tiene" porque "es fundamental saber". EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cruz Roja elige Granada como sede para el Sorteo de Oro de este verano

Infobae

El PP pide la comparecencia urgente de Mónica García en el Congreso por el hantavirus

Infobae

Exjefe Policía Judicial dice que el DAO le habló de una operación al entorno de Bárcenas

Infobae

Messi, Lamine Yamal y Bellingham comparten pantalla con Chalamet en un anuncio del Mundial

Infobae

El despacho de Montoro aporta un informe pericial para desmontar el tráfico de influencias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

ECONOMÍA

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

Muere un trabajador cada cuatro días en Madrid y los accidentes mortales en la construcción se duplican en un año

Ya es oficial: el BOE publica la oferta de empleo público de 2026 y así se reparten las más de 27.000 plazas

El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

Hacer de tu casa un negocio: hasta 5.000 euros por alquilar tu piscina en un verano que se espera de calor extremo

DEPORTES

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento