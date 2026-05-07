Nace GOTA, un observatorio para conocer en tiempo real los datos del agua en España

Madrid, 7 may (EFE).- Conocer el nivel de los embalses y de los caudales circulantes, el estado de las aguas subterráneas o el espesor y densidad de la nieve, todo ello en tiempo real y también en un contexto histórico, será posible a partir de ahora gracias a GOTA, una nueva herramienta cuyo principal valor es unificar y armonizar la información antes dispersa.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, ha presentado este jueves en Madrid GOTA (Gestión Operativa y Transparente del Agua), plataforma digital a la que podrán recurrir tanto los ciudadanos como las administraciones públicas, el personal técnico y científico, los comunicadores, las asociaciones civiles y las autoridades de protección civil.

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Financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, "es una herramienta extraordinariamente oportuna y útil, que aúna datos hidrológicos y meteorológicos y que es dinámica", ha señalado la ministra.

Más de 4.000 sensores y 18 fuentes de información alimentan los datos de GOTA.

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"La gran novedad", ha afirmado Aagesen, "es tener todo en una misma plataforma". También se incluye información hasta ahora no disponible y que ya está digitalizada para permitir "mejores diagnósticos y diseño de medidas", como la cantidad de agua reutilizada y desalada.

"Buscamos una gestión mas eficiente, sostenible y transparente de todos nuestros recursos hidrográficos, desde la primera hasta la última gota", ha destacado.

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Entre las principales funcionalidades de la plataforma, incorpora un portal de hidrología con datos actualizados de las Confederaciones Hidrográficas, que facilita el seguimiento en tiempo real de indicadores como el volumen de agua embalsada.

El estado de las reservas hídricas podrá consultarse desde el ámbito nacional hasta cada demarcación o embalse, con gráficos comparativos que permitan analizar su evolución reciente y a largo plazo.

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Situaciones de riesgo

GOTA muestra también información sobre caudales vinculada a avisos hidrológicos, lo que permitirá identificar de forma rápida situaciones de riesgo, como posibles inundaciones, a través de umbrales de caudal y desembalses representados con códigos de color.

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Un apartado de la plataforma se destina a concretar los usos del agua, con información sobre aprovechamiento, vertidos y agua reutilizada.

Tras aludir a los datos del reciente informe europeo sobre el clima y al pasado mes de abril en España, el más cálido de la serie histórica según datos que, ha dicho, publicará este jueves la Aemet, Aagesen ha indicado que lo importante "es anticiparse" y no ver los fenómenos adversos de manera aislada, sino "en el contexto de la emergencia climática".

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Sello de gestión transparente

La ministra ha avanzado durante su intervención que este viernes se publicará en el BOE la orden por la que se regula el sello de Gestión Transparente del Agua, que reconocerá a los usuarios destacados por la eficiencia en la gestión de este recurso y su esfuerzo por minimizar el consumo.

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"Queremos visibilizar las buenas prácticas, generar envidia positiva para copiar lo mejor", ha dicho Aagesen.

Nuria Hernández-Mora, investigadora y socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ha afirmado en la presentación que había una necesidad importante de disponer de datos unificados sobre el agua, hasta ahora "fragmentados y en ocasiones opacos".

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Ha pedido que la plataforma incluya "datos no cómodos sobre quién usa el agua, quién la vierte y qué impacto tiene" porque "es fundamental saber". EFE