El PP logra la alcaldía de Lugo en una moción de censura con apoyo de una exedil del PSdeG

Lugo, 7 may (EFE).- La líder del PP en Lugo, Elena Candia, será la nueva alcaldesa de esa ciudad gallega al prosperar la moción de censura presentada por su partido y apoyada y votada por María Reigosa, exedil socialista que llegó al gobierno tras la muerte de uno de los tres concejales del PSOE fallecidos en este mandato.

No hubo sorpresas este jueves en un pleno extraordinario con una votación que se celebró de forma nominal y por orden alfabético, de modo que quedó aprobada por un voto de diferencia, dado que los socios del gobierno bipartito de PSdeG y BNG suman doce, uno menos que la nueva mayoría formada entre los populares y la no adscrita, que rechazó intervenir en su turno de palabra.

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Una hora antes del debate que empezó puntual y con una gran expectación mediática hubo a las puertas del consistorio una protesta de cientos de personas que después se quedaron coreando mensajes en contra de esta maniobra política.

La secretaria municipal pidió a los presentes al inicio abstenerse de manifestaciones de "agrado" o "desagrado" y convocó la mesa de edad, con Flor Rubinos e Iria Buide, la mayor y la más joven de los componentes de esta corporación municipal. EFE

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