La Casa Natal de Picasso muestra a la mujer como creadora frente al papel de musa o modelo

Málaga, 7 may (EFE).- Frente al papel tradicionalmente otorgado en la historia del arte a la mujer, como musa o como modelo, la nueva exposición temporal de la Casa Natal de Picasso, en Málaga, resalta su papel como creadora al reunir por primera vez una selección de obras de su colección firmadas por mujeres.

Son más de 40 piezas de una treintena de artistas entre las que figuran Marisol Escobar, Dorothea Tanning, Helen Frankenthaler, María Elena Vieira da Silva, Roser Bru, Hannah Collins, Marisa González o Susana Solano.

PUBLICIDAD

Como ha señalado este jueves en la presentación el comisario de la muestra, Mario Virgilio Montañez, estas obras "iban apareciendo al ordenar los fondos, perfectamente conservadas con su firma y su fecha, y pedían un poco más de atención y de tiempo, y quizás un acto de justicia con lo que durante décadas había permanecido guardado".

Para Montañez, la "primera enseñanza" de esta exposición es que "los museos no son depósitos pasivos, sino instituciones vivas que deciden qué se expone".

PUBLICIDAD

El arco cronológico de las piezas seleccionadas abarca desde 1973 hasta 2009 y "no es arbitrario, porque coincide con el periodo en el que la Casa Natal fue consolidando su colección de arte contemporáneo", según el comisario.

Eran años en los que las mujeres artistas "ya estaban presentes en los círculos internacionales del arte, aunque con frecuencia infrarrepresentadas", y muchas de estas piezas llegaron a la colección de la casa natal "gracias a la generosidad" de las propias creadoras o de coleccionistas privados.

PUBLICIDAD

El título de la exposición, 'Ni musas ni modelos', "interpela a esa presencia porque las figuras de la musa y de la modelo han funcionado históricamente como una forma de invisibilización, como un objeto de deseo o para la creación ajena, como un objeto que inspira, pero no produce", ha añadido Montañez.

Las obras se dividen en cuatro zonas temáticas y dialogan con grandes debates de la contemporaneidad como la abstracción, la memoria, el cuerpo como territorio político, la experimentación tecnológica, el paisaje como construcción cultural o la identidad como proceso en transformación.

PUBLICIDAD

Según el comisario, esta exposición supone además "un reconocimiento a la historia" de la casa natal y es "una forma de pedir disculpas por ese tiempo perdido".

"Queríamos demostrar que la casa natal es capaz de mirarse al espejo sin miedo y ver que, junto a la figura central de Picasso, hay otras igualmente necesarias y que llevaban décadas esperando que alguien las reuniera", ha agregado. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)