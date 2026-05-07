Vox ve "falta de información" y de transparencia en la llegada del crucero a Canarias

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado este jueves una "falta de información" y de transparencia por parte del Gobierno central respecto al crucero 'MV Hondius' con afectados por el brote de hantavirus, que navega en dirección a Tenerife.

En declaraciones a periodistas en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Garriga ha afirmado que ven con incertidumbre y mucha preocupación la llegada del barco porque el Gobierno de Pedro Sánchez "fue el responsable de la peor gestión de mundo del coronavirus".

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"Queremos ser cautelosos, pero queremos también prevenir al pueblo español. Estamos en manos de una mafia corrupta, una mafia que nos encerró a todos en casa de manera ilegal durante el coronavirus", ha sostenido.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo ponga a disposición puertos españoles para el crucero 'MV Hondius' pero que se "negaba a traer a casa a jóvenes que estaban pasándolo muy mal lejos de sus casas" durante la pandemia.

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"No solo se conforman con convertir los hospitales de España en los hospitales de mundo y los pisos oficiales en los pisos de mundo, sino que ahora resulta que los puertos también van a ser los puertos del mundo", ha concluido.