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El acto del papa León XIV en el Estadio Olímpico será seguido por unas 37.000 personas

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(Actualiza la NA4108 con más información)

Barcelona, 7 may (EFE).- El primer gran acto público del papa León XIV en Barcelona, que tendrá lugar el día 9 de junio en el Estadio Olímpico Lluís Companys, contará con actuaciones musicales y momentos de plegaria y reunirá a unas 37.000 personas.

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El Arzobispado de Barcelona ha dado este jueves nuevos detalles sobre la visita del papa a Cataluña después de que ayer la Santa Sede publicara la agenda oficial del pontífice, en la segunda etapa de su viaje a España, que irá del 6 al 12 de junio.

De las 37.000 personas que estarán en el Estadio, que podrían llegar a 39.000 si se amplía el aforo, algo más de la mitad serán invitados de comunidades de culto, parroquias o escuelas cristianas, según ha explicado este jueves el coordinador de la visita, el padre Enric Puig, acompañado por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en rueda de prensa en la Sagrada Familia.

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El resto de plazas serán de acceso libre, todas gratuitas. Los tickets podrán conseguirse a través de la web "Alçalamirada.cat" del arzobispado, que estará operativa a partir de mañana, viernes, por la tarde.

Las entradas se irán distribuyendo conforme sean solicitadas y se limitarán a cuatro por persona.

El Arzobispado calcula que unas 47.000 personas tendrán la oportunidad de ver y escuchar al papa durante toda la visita del pontífice a Cataluña.

El acto del Estadio Olímpico tendrá dos fases: una primera, de 18:00 a 20:00 horas, con actuaciones musicales, como la de la Escolania de Montserrat, videos y entrevistas, y momentos de plegaria; y una segunda, de 20:00 a 21:30 horas, con una adoración eucarística y liturgia, en presencia ya de León XIV.

Puig ha destacado que el objetivo de este acto es facilitar el contacto del papa con "el público fiel" y la ciudadanía, después de que, en la visita del papa Benedicto XVI en Barcelona, en 2010, se considerara como "un déficit" la falta de un encuentro similar.

Está previsto que el papa haga un recorrido en coche descubierto por el Estadio Olímpico antes de dar inicio a la lectura y reflexión sobre un fragmento de la Biblia y a la adoración eucarística.

La visita de León XIV empezará el martes, 9 de junio, con su llegada a mediodía al aeropuerto de Barcelona-El Prat, desde donde se trasladará hasta la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia. Tras el almuerzo, recibirá algunas visitas institucionales (está previsto que vea al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros).

El gran acto del Estadio Olímpico centrará los actos del martes y al día siguiente, miércoles, a primera hora, tendrá lugar la visita al centro penitenciario de Brians, donde mantendrá un contacto con reclusos, para luego desplazarse en coche hasta la Abadía de Montserrat.

La visita a Can Brians se presenta como un acto con "un acento social y un tono que enriquece la dimensión social del viaje", ha detallado Puig.

Por la tarde, llegará el momento del desplazamiento a la parroquia de Sant Agustí, en el Raval de Barcelona, para reunirse con entidades sociales que trabajan con los más desfavorecidos de la sociedad.

La basílica de la Sagrada Familia acogerá a partir de las 19:30 horas los actos centrales del viaje del pontífice: una misa y la bendición posterior de la torre de Jesucristo, coincidiendo con el aniversario de la defunción de Antonio Gaudí, cuya tumba en la cripta del templo también visitará.

El papa volverá a ir en coche descubierto para cubrir el trayecto desde el Palacio Episcopal hasta la Sagrada Familia.

La inauguración de la torre finalizará ya de noche con un espectáculo tecnológico de luz y colores, homenaje a Gaudí, creado especialmente para la ocasión y que iluminará la torre y el cielo de Barcelona.

Al menos dos grandes pantallas instaladas en el exterior del templo permitirán seguir estos eventos en la calle ya que el interior de la basílica sólo tiene capacidad para 4.000 personas.

El Ayuntamiento de Barcelona situará también pantallas en otros puntos de la ciudad, que aún no ha concretado, mientras que TVE, 3Cat y BTB retransmitirán los actos en directo.

El padre Puig ha asegurado que el pontífice utilizará el catalán en algún momento de su visita como muestra de "respeto" y "referencia" hacia esta lengua. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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