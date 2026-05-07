Cruz Roja elige Granada como sede para el Sorteo de Oro de este verano

Granada, 7 may (EFE).- El Sorteo de Oro de Cruz Roja del próximo 23 de julio, una cita solidaria con casi medio siglo de historia, se hará este año desde Granada, una ciudad elegida por la entidad como respuesta a la implicación de sus vecinos.

Este sorteo, una de las principales citas solidarias del verano en España, se celebrará el 23 de julio en el Auditorio Manuel de Falla y podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de Cruz Roja.

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Así lo han anunciado este jueves el delegado especial de Cruz Roja en Granada, Gabino García; la alcaldesa de esta capital andaluza, Marifrán Carazo; y diferentes representantes institucionales junto a voluntarios y colaboradores de la organización.

"Granada se convierte este año en el corazón de la solidaridad, acogiendo una iniciativa que representa los mejores valores de nuestra sociedad", ha explicado Carazo, quien ha subrayado que es un orgullo para la ciudad formar parte de un proyecto que sitúa a las personas en el centro.

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La alcaldesa ha aplaudido la labor de Cruz Roja en la ciudad, donde presta apoyo a familias, facilita oportunidades a quienes atraviesan dificultades o acompañan a mayores.

El delegado especial de Cruz Roja en Granada, Gabino García, ha puesto de relieve el impacto directo que tiene esta iniciativa en la vida de miles de personas ya que el sorteo representa una herramienta clave para sostener los programas sociales y la intervención en situaciones de emergencia y vulnerabilidad.

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El Sorteo de Oro de Cruz Roja es una iniciativa con casi medio siglo de historia que permite a la ciudadanía participar activamente en un movimiento solidario que transforma vidas y el lema de este año es 'Lo que hacemos por las personas vale oro'.

Con un coste de 6 euros por boleto, la participación en el sorteo contribuye directamente a financiar proyectos sociales que permiten a Cruz Roja actuar tanto ante grandes emergencias como en situaciones cotidianas de vulnerabilidad, muchas de ellas invisibles, como la soledad no deseada, la precariedad laboral o las dificultades económicas de numerosas familias.

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El Sorteo de Oro 2026 repartirá más de 23.400 premios por un valor superior a 7 millones de euros, con un primero de 3 millones de euros, un segundo de 1 millón y un tercero de 500.000 euros, además de numerosos premios adicionales. EFE

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