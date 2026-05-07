Espana agencias

Cruz Roja elige Granada como sede para el Sorteo de Oro de este verano

Guardar
Google icon

Granada, 7 may (EFE).- El Sorteo de Oro de Cruz Roja del próximo 23 de julio, una cita solidaria con casi medio siglo de historia, se hará este año desde Granada, una ciudad elegida por la entidad como respuesta a la implicación de sus vecinos.

Este sorteo, una de las principales citas solidarias del verano en España, se celebrará el 23 de julio en el Auditorio Manuel de Falla y podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de Cruz Roja.

PUBLICIDAD

Así lo han anunciado este jueves el delegado especial de Cruz Roja en Granada, Gabino García; la alcaldesa de esta capital andaluza, Marifrán Carazo; y diferentes representantes institucionales junto a voluntarios y colaboradores de la organización.

"Granada se convierte este año en el corazón de la solidaridad, acogiendo una iniciativa que representa los mejores valores de nuestra sociedad", ha explicado Carazo, quien ha subrayado que es un orgullo para la ciudad formar parte de un proyecto que sitúa a las personas en el centro.

PUBLICIDAD

La alcaldesa ha aplaudido la labor de Cruz Roja en la ciudad, donde presta apoyo a familias, facilita oportunidades a quienes atraviesan dificultades o acompañan a mayores.

El delegado especial de Cruz Roja en Granada, Gabino García, ha puesto de relieve el impacto directo que tiene esta iniciativa en la vida de miles de personas ya que el sorteo representa una herramienta clave para sostener los programas sociales y la intervención en situaciones de emergencia y vulnerabilidad.

El Sorteo de Oro de Cruz Roja es una iniciativa con casi medio siglo de historia que permite a la ciudadanía participar activamente en un movimiento solidario que transforma vidas y el lema de este año es 'Lo que hacemos por las personas vale oro'.

Con un coste de 6 euros por boleto, la participación en el sorteo contribuye directamente a financiar proyectos sociales que permiten a Cruz Roja actuar tanto ante grandes emergencias como en situaciones cotidianas de vulnerabilidad, muchas de ellas invisibles, como la soledad no deseada, la precariedad laboral o las dificultades económicas de numerosas familias.

El Sorteo de Oro 2026 repartirá más de 23.400 premios por un valor superior a 7 millones de euros, con un primero de 3 millones de euros, un segundo de 1 millón y un tercero de 500.000 euros, además de numerosos premios adicionales. EFE

mro/bfv/ros

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP pide la comparecencia urgente de Mónica García en el Congreso por el hantavirus

Infobae

Exjefe Policía Judicial dice que el DAO le habló de una operación al entorno de Bárcenas

Infobae

Messi, Lamine Yamal y Bellingham comparten pantalla con Chalamet en un anuncio del Mundial

Infobae

El despacho de Montoro aporta un informe pericial para desmontar el tráfico de influencias

Infobae

Sanidad prepara un informe jurídico para avalar las cuarentenas obligatorias a pasajeros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

ECONOMÍA

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

Muere un trabajador cada cuatro días en Madrid y los accidentes mortales en la construcción se duplican en un año

Ya es oficial: el BOE publica la oferta de empleo público de 2026 y así se reparten las más de 27.000 plazas

El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

Hacer de tu casa un negocio: hasta 5.000 euros por alquilar tu piscina en un verano que se espera de calor extremo

DEPORTES

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento