El PP pide la comparecencia urgente de Mónica García en el Congreso por el hantavirus

Madrid, 7 may (EFE).- El Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente y extraordinaria de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el Congreso para que informe de la situación provocada por la crisis del hantavirus.

Ha sido la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha anunciado en rueda de prensa la presentación de esa petición de comparecencia, que ha dicho que debería concretarse, a más tardar, el próximo lunes, 11 de mayo.

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Muñoz ha considerado que la gestión de este asunto es "el caos absoluto" y ha acusado al Gobierno de no tener comunicación con los ejecutivos autonómicos ni con el PP y de evidenciar contradicciones entre los ministros. EFE

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