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Exjefe Policía Judicial dice que el DAO le habló de una operación al entorno de Bárcenas

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Madrid, 7 may (EFE).- El excomisario general de Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio ha declarado en el juicio del caso Kitchen que cuando tomó posesión de ese cargo en 2013 el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, uno de los acusados, le informó de una operación de inteligencia al entorno del extesorero Luis Bárcenas que no obtuvo ningún fruto.

En su declaración como testigo en la decimoséptima jornada de este juicio, este comisario jubilado ha relatado que el mismo día de su toma de posesión Pino le propuso una reunión para tratar este asunto con él y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, una de las piezas clave de la operación Kitchen y que ha sido eximido de ser juzgado por motivos de salud.

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En esa reunión, según ha explicado, García Castaño le comentó que había iniciado esa "línea de investigación" a través de fuentes suyas pero que al final no se había desarrollado porque no tenía "la fuerza, ni la confianza suficiente de que se pudiera haber efectuado".

"¿Quiere decir que la línea de inteligencia no terminó de dar frutos?", le ha preguntado el abogado del exDAO, "exactamente" , ha sido su respuesta, si bien ha matizado que no sabía con certeza si con fuentes se refería a confidentes.

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Según su versión, ninguno de los dos le llegó a decir "absolutamente nada" de lo que se había hecho, pero que él llegó a pensar que era un tema de confidentes, "pero no tenía ni idea". "No llegó a decirme la palabra captar (confidentes), solo que había fallado", ha resaltado.

También ha señalado que cuando Pino le habló de esa operación preguntó al jefe de la Unidad de la UDEF Manuel Vázquez y al jefe de la brigada de Anticorrupción, Gudiña, si habían abierto una investigación patrimonial y de testaferros a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

Al investigador principal de Gürtel en la UDEF Manuel Morocho ha indicado que no le preguntó y ha señalado que éste tampoco le reportó nada al respecto .

No fue hasta 2015 cuando Manuel Vázquez le comunicó que había llegado una información que podría estar relacionada con la operación al entorno de Bárcenas de la que le había hablado hacía dos años, según ha recordado a preguntas del fiscal.

A través del sistema de información sobre investigaciones policiales, GATI, había aparecido un intercambio de información sobre matrículas y otros datos relacionados con Bárcenas, por lo que se tuvo que determinar a quién correspondía quedarse con ello dado que Morocho era el investigador principal de Gürtel y los llamados papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP.

Cuando Morocho declaró como testigo en el juicio explicó que en 2015 fue alertado de la existencia de esta investigación paralela y que decidió alertar de ello al juez Pablo Ruz porque ya entonces, tanto él como el instructor, eran conscientes de que lo que se pretendía era "echar abajo la investigación".

Sánchez Aparicio ha negado que Morocho le hablara nunca de presiones de sus superiores y "lo que sí sabía todo el mundo es que yo tenía mi despacho abierto para cualquier problema que tuvieran y muchos lo utilizaron", ha añadido dando a entender que podía haberlo hecho.

Tampoco le trasladó nada al respecto el juez instructor de Gürtel Pablo Ruz con el que ha dicho que se reunió en varias ocasiones.

A preguntas de la defensa del ex número dos de Interior Francisco Martínez, Sánchez Aparicio ha dicho no recordar si se reunió alguna vez con Morocho para revisar sus informes y que en todo caso lo debatiría con sus inmediatos superiores.

Ha indicado además que él mismo le ofreció más funcionarios para agilizar esos informes, en concreto expertos en análisis, pero que Morocho rehusó porque le iba a llevar más tiempo el tener que prepararles y que él lo entendió.

"Para mí Manuel Morocho es un profesional como la copa de un pino y cada vez que ha cogido un trabajo difícil lo ha hecho", ha subrayado y ha añadido que cuando fue trasladado temporalmente a la sede del DAO siguió trabajando en Gürtel y le pareció que estaba bien, en contra de lo que señaló el propio Morocho, que dijo que lo interpertó como una manera de alejarle de la investigación.EFE

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EFE

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