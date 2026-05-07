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Los Mossos admiten una semana "trágica" pero alegan que los homicidios bajan un 20 %

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Sabadell (Barcelona), 7 may (EFE).- El jefe de investigación criminal de los Mossos, Ramon Chacón, ha admitido que esta pasada semana, con tres asesinatos en Cataluña, ha sido "trágica", aunque ha insistido en que una cosa es la percepción por la "desinformación" y otra los datos, que ve "espectaculares", al caer un 20 % los homicidios.

Así lo ha indicado Chacón en el acto del Dia de les Esquadres de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) de los Mossos d'Esquadra, en la que está al frente, al reabrirse el debate sobre la seguridad en Cataluña tras encadenarse en los últimos días tres homicidios con arma blanca en Esplugues de Llobregat (Barcelona), Barcelona y Salt (Girona).

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Chacón ha reconocido que ha sido una semana "realmente trágica, muy convulsa, muy dura", con estos tres homicidios, al que se ha añadido la confirmación de que la muerte de una mujer el pasado mes de marzo en Tortosa (Tarragona) fue un caso de violencia machista, con su pareja ya detenido y en prisión.

El comisario ha explicado además que el crimen de Esplugues -en el que un hombre, que ya ha ingresado en el área psiquiátrica de Brians-1- mató con arma blanca a una mujer el pasado sábado, fue un caso "brutal, de azar", en el que ha habido "mucha desinformación", al afirmarse en redes sociales que eran pareja, que la víctima era menor o que se trató de un caso de yihadismo.

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"La velocidad en las redes va muy rápida. Las investigaciones son más lentas y prudentes. Tenemos que constatar paso a paso", ha indicado el comisario, que ha reconocido que estas "desinformaciones" afectan a la sociedad: "No sabes qué creer".

Ante esta situación, ha insistido en la necesidad de seguir fuentes oficiales para luchar contra la "desinformación".

Sin embargo, ha destacado que, pese a que esta pasada semana ha sido "muy mala", los datos de este año son "espectaculares". "Ojalá los podamos repetir el próximo año", ha indicado.

De hecho, ha resaltado que el conjunto de delitos han caído un 4 % y que los homicidios han bajado un 20 %. "Los datos son muy buenos", ha insistido.

Chacón ha destacado que en Cataluña los Mossos resuelven cada año el 94 % de los asesinatos y ha explicado lo que les ocurre a los investigadores cuando no lo logran: "Un homicidio no resuelto lo recordarás toda la vida".

Asimismo, ha detallado que en el sector de las drogas, con numerosos enfrentamientos entre bandas, han caído las intervenciones de cocaína en el Puerto de Barcelona (de 20.000 kilos a 8.000) debido a la presión policial y que las plantaciones de marihuana también van a la baja, tras años de aumento constante.

También ha destacado que los delitos sexuales, que no paraban de subir en los últimos años, se han estancado, con un aumento del 0,5 % en 2025 con respecto a 2024. EFE

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