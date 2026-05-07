El presidente de Canarias asegura que el buque solo fondeará y no atracará en Tenerife

Madrid, 7 may (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que el crucero afectado por un brote de hantavirus no va a atracar en el puerto de Tenerife sino que solo fondeará por lo que no tocará costa canarias y sus pasajeros serán desplazados en lanchas y desplazados posteriormente al aeropuerto.

Lo ha explicado a la salida de la reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

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"Una buena noticia nos ha transmitido, que el buque en ningún caso atracará, solo fondeara, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va ser con una lancha o nave nodriza que pueda ir a recogerlos, trasladarlos, llevarlos al aeropuerto"

"En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto y se hará con todas las garantías" para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión", ha añadido. EFE

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