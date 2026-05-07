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El PP critica que ni Sánchez ni ningún ministro llamase a Feijóo para explicarle la "dimensión" de crisis

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El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha criticado este jueves que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ningún ministro del ramo llamase al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para explicarle la "dimensión" de la crisis del hantavirus que afecta a pasajeros del barco 'MV Hondius'. También ha asegurado que es "criticable" que el Ejecutivo no contactase con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El presidente canario expresó este miércoles su rechazo a que el crucero afectado por un brote de hantavirus haga escala en las islas y pidió una reunión urgente con Sánchez. El barco, en el que viajan 14 españoles, ya partió desde aguas de Cabo Verde y llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.

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En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Sémper ha dicho que le parece "criticable" lo ocurrido, después de escuchar al presidente canario decir que "nadie del Gobierno" se había puesto en contacto con él.

Ante la reunión que los ministros Mónica García y Ángel Víctor Torres mantienen este jueves con Clavijo tras sus críticas por falta de información con el hantavirus, Sémper ha lamentado el retraso en ese primer encuentro y que tampoco se haya informado al jefe de la oposición.

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"No puede ser que el líder de la oposición no haya recibido una llamada del presidente del Gobierno o del ministro del ramo para explicarle cuál es la dimensión de la crisis o cómo lo valora el Gobierno", ha indicado.

Sémper ha defendido esa comunicación en un asunto que "interesa a todos" con el objetivo de proyectar "hacia la ciudadanía una imagen de unidad, rigor, seriedad" y "tranquilidad". "Y esto es lo que yo más he echado en falta también, que la política sea útil a la gente", ha manifestado.

Según ha subrayado, se trata de explicar "cuál es la dimensión real de esto" y "proyectar confianza" con el mensaje de que los políticos están "unidos". Sin embargo, ha dicho que tiene la "amarga sensación" de que se está reflejando el tiempo que vive actualmente España, donde hay "hay una desconfianza hacia los poderes públicos por parte de una parte mayoritaria de la sociedad". A su entender, "hace falta recuperar esa confianza en los políticos".

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