Cardoso se retira del entrenamiento por lesión

Majadahonda (Madrid), 7 may (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista internacional estadounidense del Atlético de Madrid, se retiró este jueves del entrenamiento del conjunto rojiblanco por una posible lesión, a la espera del diagnóstico de los servicios médicos del club rojiblanco y las pertinentes pruebas.

El futbolista abandonó la sesión en el tramo inicial, a los 25 minutos de trabajo, por un percance físico y se marchó al vestuario acompañado de Óscar Celada, médico del Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

A la espera del alcance de la lesión, el futbolista internacional estadounidense es duda, de momento, para el choque de este sábado contra el Celta en el Metropolitano.

Después, el Atlético jugará la semana siguiente contra Osasuna y Girona y terminará la competición frente al Villarreal.

PUBLICIDAD

Además, Johnny Cardoso tiene el Mundial 2026, que comienza el próximo 11 de junio, una vez que él es habitual en la selección de Estados Unidos. EFE