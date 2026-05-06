Espana agencias

Torres comprende la "inquietud" de Canarias por el crucero pero llama a la calma

Guardar

Granada, 6 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que comprende la "inquietud y nerviosismo" de Canarias ante la posibilidad de que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, arribe allí, pero ha llamado a la calma.

Torres, que ha inaugurado este miércoles un congreso en Granada sobre paz y memoria democrática, ha incidido a preguntas de los periodistas en que la voluntad inicial del Gobierno fue que el barco siguiera su tránsito hasta Holanda, pero "las circunstancias cambiaron ante una comunicación oficial vinculante de la Organización Mundial de la Salud" instando a que se derivara al puerto más cercano, que es el canario.

PUBLICIDAD

"Yo reconozco, y tengo que decirlo, soy canario, que todo esto produce inquietud y nerviosismo", ha señalado Torres, que lo ha considerado algo "comprensible", pero también ha subrayado que los expertos epidemiológicos, "algunos de ellos de ámbito internacional y con una gran reputación", han llamado a "la calma y la precaución", llamamiento al que se ha sumado como ministro.

Ha precisado que, excepto las personas que han sido evacuadas junto a los fallecidos, el resto está en aparente buen estado. Se trata, ha dicho, de personas de distintas nacionalidades, entre ellas 14 compatriotas españoles de seis comunidades autónomas.

PUBLICIDAD

El ministro ha asegurado que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con quien ayer martes habló "al menos dos o tres veces y a la inversa", y a quien puso en contacto con otros miembros del Ejecutivo como la ministra de Sanidad, Mónica García.

Ha reiterado que, aunque la voluntad "clara" del Gobierno era que el buque no recalara en puerto español, la circunstancia cambió con la comunicación "oficial y por escrito del director y máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud que, además, hace referencia a cuatro artículos expresos, enviado al presidente Sánchez y en el que se indica claramente que tiene que llegar al puerto más cercano de España".

El ministro ha comprometido toda la "lealtad" del Gobierno para la resolución de esta situación.

Ha dicho que se esforzará con el Gobierno de Canarias para que se resuelva pronto y conforme a los protocolos.

Torres ha recordado que durante su etapa de presidente de Canarias tuvo que cerrar un hotel en febrero de 2020 con más de mil personas siguiendo los criterios de salud y de los expertos: "Fui criticado entonces por el sector turístico, pero era lo que había que hacer". EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fiscal alude al pacto "cerrado y privilegiado" de Ábalos y Aldama para las mascarillas

Infobae

Estudio calcula que eliminar la pobreza en España costaría 24.000 millones, el 1,8 del PIB

Infobae

Un año de prisión para un exconcejal de Estella (Navarra) que gastó con fines privados 9.623 euros de dinero público

Un año de prisión para un exconcejal de Estella (Navarra) que gastó con fines privados 9.623 euros de dinero público

Detenida en Granada una holandesa por sustracción internacional de su hija menor en 2021

Infobae

La mujer asesinada en Tenerife no estaba en VioGén y llevaba dos semanas separada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

El fiscal señala que Pedro Sánchez “no era el número 1″ de la trama del ‘caso mascarillas’ y ve posible la rebaja de condena de Aldama

Miguel Ángel Rodríguez declara en Plaza de Castilla por presunta revelación de secretos: “El PSOE quiere hacerme parecer culpable”

Un azafato de tierra de American Airlines es despedido por revender por 50 euros los billetes gratuitos que la aerolínea ofrece a sus empleados

ECONOMÍA

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Nissan plantea despidos en Cataluña como parte de un ERE a 900 trabajadores en toda Europa

DEPORTES

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”