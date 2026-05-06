Torres comprende la "inquietud" de Canarias por el crucero pero llama a la calma

Granada, 6 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que comprende la "inquietud y nerviosismo" de Canarias ante la posibilidad de que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, arribe allí, pero ha llamado a la calma.

Torres, que ha inaugurado este miércoles un congreso en Granada sobre paz y memoria democrática, ha incidido a preguntas de los periodistas en que la voluntad inicial del Gobierno fue que el barco siguiera su tránsito hasta Holanda, pero "las circunstancias cambiaron ante una comunicación oficial vinculante de la Organización Mundial de la Salud" instando a que se derivara al puerto más cercano, que es el canario.

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"Yo reconozco, y tengo que decirlo, soy canario, que todo esto produce inquietud y nerviosismo", ha señalado Torres, que lo ha considerado algo "comprensible", pero también ha subrayado que los expertos epidemiológicos, "algunos de ellos de ámbito internacional y con una gran reputación", han llamado a "la calma y la precaución", llamamiento al que se ha sumado como ministro.

Ha precisado que, excepto las personas que han sido evacuadas junto a los fallecidos, el resto está en aparente buen estado. Se trata, ha dicho, de personas de distintas nacionalidades, entre ellas 14 compatriotas españoles de seis comunidades autónomas.

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El ministro ha asegurado que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con quien ayer martes habló "al menos dos o tres veces y a la inversa", y a quien puso en contacto con otros miembros del Ejecutivo como la ministra de Sanidad, Mónica García.

Ha reiterado que, aunque la voluntad "clara" del Gobierno era que el buque no recalara en puerto español, la circunstancia cambió con la comunicación "oficial y por escrito del director y máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud que, además, hace referencia a cuatro artículos expresos, enviado al presidente Sánchez y en el que se indica claramente que tiene que llegar al puerto más cercano de España".

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El ministro ha comprometido toda la "lealtad" del Gobierno para la resolución de esta situación.

Ha dicho que se esforzará con el Gobierno de Canarias para que se resuelva pronto y conforme a los protocolos.

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Torres ha recordado que durante su etapa de presidente de Canarias tuvo que cerrar un hotel en febrero de 2020 con más de mil personas siguiendo los criterios de salud y de los expertos: "Fui criticado entonces por el sector turístico, pero era lo que había que hacer". EFE

(foto) (vídeo)

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