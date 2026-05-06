La víctima retenida y golpeada en un domicilio 'okupado' de Logroño asegura que "sufrió un secuestro"

La víctima que presuntamente fue retenida, golpeada y maniatada en un domicilio 'okupado' de Logroño la madrugada del 23 de mayo de 2023 ha asegurado que durante esa noche "sufrió un secuestro". "Me tuvieron dos días maniatado en una silla, sin comer y sin nada. No me dejaban irme porque decían que les había 'okupado' la casa".

En su declaración, la propia víctima, D. P. T., ha entrado en diferentes contradicciones a la vez que ha reconocido que "no dijo la verdad" en su primera versión. En ella declaró que se encontraba en un banco sentado "y que unas personas le invitaron a ir a dormir a dicho domicilio" mientras que hoy ha explicado que acudió a la vivienda "porque otra persona la conocía" y, al echarles del albergue donde habitaban, decidieron ir allí. Asegura que no dijo la verdad "por miedo a las represalias de los chavales".

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Este miércoles se está celebrando el juicio contra cuatro de los cinco acusados de retener, golpear y robar a un 'sin techo' al que, según el escrito del Fiscal, llevaron a una casa 'okupada' en Logroño el 23 de mayo de 2023. Hechos por los que el Ministerio Fiscal pide 10 años de cárcel para cada uno de ellos.

Ha declarado D. P. T. -de 30 años en el momento de los hechos, diagnosticado con esquizofrenia y medicada, al menos, desde hace ocho años- que sobre las 23,00 horas de esa noche llegó a la casa 'okupada' junto a otro amigo -y no con los acusados como aseguraba en su primera versión- y sobre las 03,00 de la madrugada -recuerda- "entraron unas personas gritando y chillando, preguntando quién anda ahí, nos despertaron, empezaron a pegarme, me maniataron y me tuvieron dos días maniatados en una silla".

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Afirma que los acusados "nos vieron durmiendo y nos despertaron". Al otro amigo que acudió con él al inmueble -afirma- "le dejaron irse pero a mí me pegaron y me ataron".

Sin embargo -según su versión- "a mí me tuvieron dos días maniatado en una silla, sin comer y sin nada -en su primera declaración dijo solo que fue un día-". Les pedí que me dejaran irme pero no me hicieron caso. Me pegaron, me dieron martillazos en la rodilla, me dejaron la cara hinchada, me robaron todo lo que llevaba encima, cada vez que yo hablaba me tiraban de la silla al suelo...", ha detallado.

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Ha reconocido ante el Juez que hoy ha cambiado la versión inicial; "Supongo que lo hice por miedo a las represalias de los chavales".

Al día siguiente, recuerda, "llegó otra persona y se sentó en frente de mí y me empezó a preguntar cosas" y después, otra mujer le desató y le dijo que se fuera. "No me dijo porqué me liberaban pero me desató y me acompañó a la puerta".

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UN ACUSADO, DECLARADO EN REBELDÍA

Tras la suspensión del juicio el pasado mes de marzo al no acudir a la sesión una de las acusadas, éste se señaló de nuevo para el 6 de mayo, según informó el TSJR en una nota de prensa. En la sesión de hoy ha sido otro de los procesados, declarado en rebeldía, el que no ha acudido y aunque se ha solicitado la suspensión del juicio por parte de las defensas del resto de los acusados, no se ha llevado a cabo.

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El Fiscal se ha ratificado en sus alegaciones en la no suspensión del juicio al no considerar "esencial" su declaración y finalmente el juez, tras deliberar con el resto de magistrados, ha decidido continuar con la sesión. El resto de las partes ha mostrado su disconformidad por esta decisión.

LA VÍCTIMA SEÑALÓ CLARAMENTE EL DOMICILIO

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El primero en declarar en el juicio ha sido el instructor del atestado presente en la declaración de la víctima. Ha recordado que D. P. T. denunció que había sido maniatado y golpeado en un domicilio. Reconoce que la víctima presentaba lesiones y estaba "afectado".

También ha asegurado que éste señaló claramente el domicilio en el que sucedieron los hechos.

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