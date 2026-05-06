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La Justicia alemana bloquea un sitio ilegal de transmisiones deportivas

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Berlín, 6 may (EFE).- El sitio de transmisiones deportivas livetv.sx, que ha estado activo durante al menos 13 años y se considera que concentraba gran parte de las retransmisiones ilegales en Alemania, Austria y Suiza, ha sido bloqueado por la Justicia alemana, según la Liga Alemana de Fútbol (DFL) y la plataforma DAZN.

En un comunicado conjunto, difundido este miércoles, ambas celebraron la orden judicial y calificaron la decisión como un triunfo contra la piratería.

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“Esta decisión judicial marca un punto de inflexión en la lucha contra el robo de contenidos en Alemania. Livetv.sx ha operado a gran escala durante más de una década, perjudicando a los titulares de derechos y al conjunto del ecosistema deportivo", dijo el CEO del grupo DAZN, Ed Mc Carthy, en un comunicado.

Por su parte, el CEO de la DFL, Steffen Merkel, dijo que la decisión tiene una gran relevancia para la protección de derechos.

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El bloqueo se logró en colaboración con el ente alemán contra la piratería en internet, CUII, y las autoridades policiales.

DAZN tiene los derechos de los partidos de la Bundesliga que se juegan los domingos y los derechos de la transmisión simultánea en directo desde los diversos estadios que se hace los sábados.

La plataforma también tiene los derechos de transmisión de la mayoría de los partidos de la Liga de Campeones para Alemania.

La DFL representa los intereses de los 36 clubes de la Primera y la Segunda División del fútbol alemán y asume la negociación de los derechos de transmisión. EFE

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EFE

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