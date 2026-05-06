Espana agencias

Veinticinco años sin Manuel Giménez Abad: la palabra y el legado que ETA no pudo silenciar

Guardar

Zaragoza, 6 may (EFE).- Este 6 de mayo hace 25 años que la banda terrorista ETA mató con tres disparos por la espalda en Zaragoza al entonces presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, un hombre "bueno", que siempre fue "de cara", respetuoso, tolerante y defensor de la democracia y cuyo legado pervive en la sociedad, según se ha evidenciado en su homenaje.

Organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón de las que era diputado, representantes de las instituciones autonómicas y la portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Ester Muñoz, han arropado a su viuda, Ana, y sus hijos, Manuel y Borja, para glosar su figura y recordar que los valores por los que murió todavía perduran.

PUBLICIDAD

Manuel Giménez Larraz ha lamentado que el 6 de mayo de 2001 privó a un hombre "bueno", su padre, de conocer a sus cuatro nietas, de pescar y de subir al monte, y a la política de una persona "honesta" que defendía la pluralidad y creía firmemente en los valores democráticos y en que cuando se termina la moderación "se dificulta el intercambio respetuoso de ideas y el diálogo y se acaba socavando la cultura democrática".

Aunque su muerte dejó un mundo "más gris y más triste" y ETA acabó con su vida, ha ahondado, no lo hizo con "su forma de entender la política y la vida en general" y por ello ha ensalzado la importancia y necesidad de llegar a acuerdos y ha puesto en valor la coherencia y la honestidad intelectual.

PUBLICIDAD

En este mismo sentido, la presidenta de las Cortes, María Navarro, ha dicho en este "Homenaje a la palabra" que 25 años después "permanece el dolor, la ausencia y la injusticia de una vida arrebatada por el fanatismo", pero también el valor de lo que representaba Manuel Giménez Abad: la palabra frente a la violencia, la ley frente a la imposición o la política entendida como servicio frente a quienes quisieron sustituirla por violencia y por terror.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha ensalzado también los valores de "libertad, democracia, solidaridad y justicia" que representaba Giménez Abad.

Él y las víctimas de ETA consiguieron derrotar a la banda terrorista, ha asegurado, y hacer fuerte a la sociedad para "no permitir equidistancias" entre víctimas y verdugos ni para que desde las instituciones se defienda a quienes defendieron el terrorismo y que parlamentariamente apoyan que se consigan reducciones de penas. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

AM-El PP acusa a Ábalos y Koldo de estar "prestos a ser corrompidos" por Aldama mientras "morían a millares" en pandemia

AM-El PP acusa a Ábalos y Koldo de estar "prestos a ser corrompidos" por Aldama mientras "morían a millares" en pandemia

Díaz afirma que España baraja medidas unilaterales contra Israel si la UE no suspende el acuerdo de asociación

Díaz afirma que España baraja medidas unilaterales contra Israel si la UE no suspende el acuerdo de asociación

Detenido un hombre de 50 años por violar e intentar matar a una joven en Asturias

Infobae

La gasolina se paga en España a 1,551 euros el litro, su precio más alto en tres semanas

Infobae

Abren juicio oral a un imán de Almería por agresión sexual a un menor

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

ECONOMÍA

Los precios del MV Hondius, el crucero de lujo que ha sufrido un brote de hantavirus: hasta 1.400 euros la noche por una suite con balcón

Los precios del MV Hondius, el crucero de lujo que ha sufrido un brote de hantavirus: hasta 1.400 euros la noche por una suite con balcón

La actividad del sector privado español cae por primera vez en dos años y alerta de un posible enfriamiento de la economía

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%, según Funcas

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

DEPORTES

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’