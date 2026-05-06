Veinticinco años sin Manuel Giménez Abad: la palabra y el legado que ETA no pudo silenciar

Zaragoza, 6 may (EFE).- Este 6 de mayo hace 25 años que la banda terrorista ETA mató con tres disparos por la espalda en Zaragoza al entonces presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, un hombre "bueno", que siempre fue "de cara", respetuoso, tolerante y defensor de la democracia y cuyo legado pervive en la sociedad, según se ha evidenciado en su homenaje.

Organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón de las que era diputado, representantes de las instituciones autonómicas y la portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Ester Muñoz, han arropado a su viuda, Ana, y sus hijos, Manuel y Borja, para glosar su figura y recordar que los valores por los que murió todavía perduran.

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Manuel Giménez Larraz ha lamentado que el 6 de mayo de 2001 privó a un hombre "bueno", su padre, de conocer a sus cuatro nietas, de pescar y de subir al monte, y a la política de una persona "honesta" que defendía la pluralidad y creía firmemente en los valores democráticos y en que cuando se termina la moderación "se dificulta el intercambio respetuoso de ideas y el diálogo y se acaba socavando la cultura democrática".

Aunque su muerte dejó un mundo "más gris y más triste" y ETA acabó con su vida, ha ahondado, no lo hizo con "su forma de entender la política y la vida en general" y por ello ha ensalzado la importancia y necesidad de llegar a acuerdos y ha puesto en valor la coherencia y la honestidad intelectual.

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En este mismo sentido, la presidenta de las Cortes, María Navarro, ha dicho en este "Homenaje a la palabra" que 25 años después "permanece el dolor, la ausencia y la injusticia de una vida arrebatada por el fanatismo", pero también el valor de lo que representaba Manuel Giménez Abad: la palabra frente a la violencia, la ley frente a la imposición o la política entendida como servicio frente a quienes quisieron sustituirla por violencia y por terror.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha ensalzado también los valores de "libertad, democracia, solidaridad y justicia" que representaba Giménez Abad.

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Él y las víctimas de ETA consiguieron derrotar a la banda terrorista, ha asegurado, y hacer fuerte a la sociedad para "no permitir equidistancias" entre víctimas y verdugos ni para que desde las instituciones se defienda a quienes defendieron el terrorismo y que parlamentariamente apoyan que se consigan reducciones de penas. EFE

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