Geoestrategia, sostenibilidad e IA centrarán los 107 cursos de la UIMP este año

Santander, 6 may (EFE).- La geoestrategia, la sostenibilidad y la inteligencia artificial centrarán el programa de la 94 edición de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que buscarán reforzar la voz de los jóvenes y que incluyen 107 actividades.

El nuevo rector, Ángel Pelayo, ha presentado este miércoles los cursos junto al secretario de Estado de Universidades, Francisco García, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, y el dibujante y arquitecto José María Pérez 'Peridis', que ha diseñado el cartel de esta edición y será investido honoris causa.

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También será nombrado doctor honoris causa el catedrático de filosofía política y director del Instituto Gobernanza Democrática, Daniel Innerarity, Premio Nacional de Investigación en Humanidades de 2022.

Los 107 cursos, que arrancarán el 22 de junio y finalizarán el 11 de septiembre, incluyen 13 escuelas, 63 encuentros y 18 seminarios, además de las aulas Blas Cabrera y Ortega y Gasset para estudiantes de bachillerato y universidad con expedientes excelentes.

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El rector ha subrayado la voluntad del nuevo equipo de gobierno de la UIMP de atraer más jóvenes a estos cursos, por lo que habrá un ciclo dedicado a ellos, 'Los jóvenes hablan', que traerá a jóvenes referentes de distintos ámbitos e incluirá la grabación de 'podcasts' en directo.

También ha reivindicado a las mujeres referentes en sus sectores para dar más voz al talento femenino, algo que facilitará el ciclo 'Referentes en femenino singular', por el que pasarán la periodista Pepa Bueno, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, o la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

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La lección inaugural, que tendrá lugar el 29 de junio, será impartida por la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París y ex ministra, Arancha González Laya, quien hablará del nuevo orden global.

El cierre correrá a cargo del director del Max Planck Institut de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, Armin von Bogdandy, que ahondará en la nueva identidad de la sociedad europea contemporánea y cómo será su evolución.

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La programación cultural de esta edición incluirá recitales de flamenco, jazz y danza y dará especial protagonismo a la música clásica con los 'Encuentros magistrales grandes músicos', que llevarán a los diferentes escenarios y aulas de la UIMP a figuras como Javier Camarena, Rolando Villazón o Pablo Heras-Casado.

También lo hará con los 'Lunes clásicos' que protagonizarán la orquesta de la UIMP, la violonchelista especializada en Bach Iris Azquiner y la cantaora Rocío Márquez.

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El arte estará presente a través de las obras del viñetista El Roto, que ha elaborado una viñeta para cada una de las tres temáticas que centran los cursos de este año y que "se irán moviendo" por el Palacio de la Magdalena en una muestra "viva"; y tres piezas del cántabro Okuda, dos en el interior y una en el exterior del Palacio.

En cuanto al arte escénico, en colaboración con Casyc y el Festival Internacional de Santander, habrá propuestas como una adaptación de 'El coloquio de los perros', de Juan Mayorga, o un espectáculo sobre Federico García Lorca con Cristina Presmanes y Raúl Peña.

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En el ámbito literario no faltarán los 'Martes literarios' y las 'Veladas poéticas' de otras ediciones, que traerán autores como Mercedes Monmany, Juan Cruz o Gustavo Martín Garzo, así como voces emergentes del panorama literario. EFE

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